Hercai 49. Bölüm Fragmanı
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Hercai 49. Bölüm Fragmanı

25.11.2020 12:43 | Son Güncelleme: 25.11.2020 12:46

Ayrıcalıklardan yararlanmak için bu kanala katılın: https://www.youtube.com/channel/UC2l92bN_FWHjZZPdOYnZveg/join"İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi"Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan...

Ayrıcalıklardan yararlanmak için bu kanala katılın:

https://www.youtube.com/channel/UC2l92bN_FWHjZZPdOYnZveg/join

"İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi"

Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar ve İlay Erkök paylaşıyor.

Hercai YouTube Kanalına Abone Olmak İçin; https://bit.ly/2vwmORD

Hercai Web Sayfası; https://goo.gl/ziLDeQ

atv Resmi YouTube Kanalına Abone Olmak İçin; https://goo.gl/dmrDLN

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Hercai 49. Bölüm Fragmanı

Kaynak: DailyMotion.com

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