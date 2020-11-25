Hercai 49. Bölüm Fragmanı

Ayrıcalıklardan yararlanmak için bu kanala katılın: https://www.youtube.com/channel/UC2l92bN_FWHjZZPdOYnZveg/join"İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi"Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan...