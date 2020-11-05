Hercai 46. bölüm fragmanı yayınlandı! Hercai 46. bölüm fragmanı izle!

Hercai yeni bölümde heyecanlı anlar yaşanacak. Hercai yeni bölümde neler olacak? Hercai son bölüm de neler olacak konusu merak edilirken Hercai 46. bölüm fragmanı araştırıldı. Hercai 46. bölüm fragmanı yayınlandı! Hercai 46. bölüm fragmanı izle!

ATV'nin sevilen dizisi Hercai, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Hercai, yen bölümde de heyecanlı anlar yaşatacak. Peki, Hercai 46. Bölümde neler olacak? Hercai 46. bölüm fragmanı izle!

HERCAİ 46. BÖLÜM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Aslan, Reyyan'a aşık!"

Reyyan ve Miran'ın Aslanbey konağına geri dönüşü konaktaki dengelerin değişmesine neden olur. Azize, karşısında yeni ve güçlü bir Reyyan bulmanın şaşkınlığını yaşarken bir yandan da tehlike olarak gördüğü Aslan'ı etkisiz hale getirmenin yollarını arar.

Aşkları doludizgin devam ederken Miran'ın kendisine hazırladığı sürpriz karşısında duygulanan Reyyan hayatına yeni bir yön vermenin ilk adımlarını atacağı için çok heyecanlıdır.

Diğer yandan Aslan'ın geçmişle bağlantısını çözmek ve Aslan'ın Midyat'a geliş amacını öğrenmek isteyen Miran, Fırat'ın da yardımıyla herkesi şaşırtacak bir gerçeği açığa çıkarır.