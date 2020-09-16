Hercai 39. bölüm 2. fragman yayınlandı! Hercai dizisi oyuncuları kimler? Hercai 38. bölüm izle! Atv ekranlarının sevilen dizisi Hercai yeni sezona bomba gibi geri dönüş yaptı. Hercai 39. bölümde neler olacak? Hercai son bölümde neler oldu? Hercai 39. bölüm 2. fragman yayında!

Mardin Midyat Sıla Konağında çekilen dizinin konusu ve oyunları da dikkat çekiyor. Corona virüs nedeniyle dizi ve film çekimleri de durduğu için diziler erken final yapmak zorunda kalmıştı. Merakla beklenen Hercai yeni sezon başladı. Peki, Hercai 39. bölümde neler olcak? Hecai 38. bölümde neler oldu?

HERCAİ 38. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geçirdiği kaza sonrası herkesi endişelendiren Reyyan, gizemli bir kişi tarafından kurtarılır ama gizemli kişinin ardında bıraktığı iz Miran'ın şüphelenmesine neden olur. Yaşananlardan sonra babasıyla bir kere daha yüzleşen Reyyan, gerçeği kabul etmekte zorlanırken Miran'ın desteğiyle ailesinden uzak kalamayacağının farkında varır.

Ancak gerçeği kabul etmesi gereken tek kişi Reyyan değildir. Bundan sonra yalansız ve intikam planlarının olmadığı bir hayatın hayallerini kuran Reyyan, gelecekleri için Miran'dan bir karar vermesini ister. Bunca yıl babaannesi tarafından başka bir hayatı yaşamaya mahkum edilen Miran, verdiği özgürlük savaşında galip gelir ve Azize Aslanbey'e intikamdan vazgeçtiğini söyler. Miran'ı yeniden intikam planına dahil edeceğine dair son umut kırıntısını da yitiren Azize Aslanbey, intikamını kendi elleriyle almak için Şadoğlu konağına gider. Bir yanda intikamın olmadığı yeni bir hayata adım atan Reyyan ve Miran diğer yanda intikamını almak için ettiği yemini bozup son kurşunu atmak için Şadoğlu konağına gelen Azize Aslanbey son kozlarını paylaşırken, beklenmedik bir haber yaşananların tüm seyrini değiştirir.

HERCAİ OYUNCULARI KİMLER?

Akın Akınözü,

Ebru Şahin,

Gülçin Santırcıoğlu,

Serhat Tutumluer,

Ayda Aksel,

Macit Sonkan,

Serdar Özer,

Oya Unustası,

Tansu Taşanlar,

İnci ŞenEda

Elif Başlamışlı

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