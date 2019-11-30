Hercai 24. bölüm fragmanı yayımlandı! Reyyan'a ne oldu?

30.11.2019 10:13 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:15

Hercai 23. bölüm seyircinin beğenisine sunuldu. Yeni bölümde gelen gizemli mektup sonrasında Reyyan ortadan kaybolur. Bunu duyan Miran çılgına döner. Elif ise yaptığı bir hata yüzünden hiç iyi değildi. Hercai son bölümde neler oldu? Hercai 24. yeni bölüm fragmanı, 23. bölüm özeti haberimizde…

Hercai 23. Son Bölüm Full İzle…

23.BÖLÜM ÖZETİ

Mektubun babasının masumiyetini ispatlayacağını öğrenen Reyyan, Miran'la beraber gerçeklerin peşine düşer. Miran mektubun varlığına inanmazken Reyyan gerçekleri ortaya çıkarıp Miran'a ve Aslanbey ailesine bugüne kadar bildikleri gerçeklerin yanlış olduğunu kanıtlamak ister.

Zehra, Miran ve Hazar'la ilgili öğrendiği gerçek sonrası çok kritik bir kararın eşiğindedir. Ailesi ve Miran arasında kalan Zehra'nın kararı ne olacaktır? Azize Aslanbey'in varlığından yeni haberdar olduğu mektup yüzünden intikam planı tehlikeye girer.

HERCAİ 24. BÖLÜM FRAGMANI

Gözyaşları içinde olan Elif, kimsenin onları bulamayacağı bir yerde Azat ile görüşür. Azat, neden kötü olduğunu açıklamasını istese de Elif'in kendine bile itiraf edemediği bir sırrı vardır. Hazar Şadoğlu'nun kapısında beliren Elif'i o sırada orada bulunan ağabeyi Miran yakalar. Elif, son gücüyle Hazar'a seslenir.

Bir gece Reyyan'a bir mektup gelir ve mektupta gerçekleri öğrenmesi için Miran'ın annesinin köyüne gitmesi istenir. Ertesi gün mektubun peşine düşen Reyyan ortalardan kaybolur. Duydukları karşısında Miran çılgına döner. Peki, mektubu gönderen Azize Aslanbey midir? Reyyan'a ne oldu?

OYUNCU KADROSU

Ekranların heyecan yaratan dizisi Hercai'nin kadrosunda; Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, Servet Pandur, İnci Şen ve Eda Başlamışlı yer alıyor.