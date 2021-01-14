Hera Aslan kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Hera Aslan hayatı ve biyografisi nedir?
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Hera Aslan kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Hera Aslan hayatı ve biyografisi nedir?

14.01.2021 10:25 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:29
Hera Aslan kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Hera Aslan hayatı ve biyografisi nedir?

Hera Aslan kimdir yaşı kaç soruları merak konusu oldu. Peki, Hera Aslan kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Hera Aslan hayatı ve biyografisi nedir?

Hera Aslan kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Hera Aslan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HERA ASLAN KİMDİR?

Kübra Hera Aslan kimdir: Asıl ismi Kübra Hera Aslan olan genç şarkıcı 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2009 yılında henüz 20 yaşındayken Miss Beauty Of Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve bu organizasyonda 2. olmayı başarmıştır. Bu yarışmanın sonrasında Tayland'da organize edilen Uluslararası Miss Beauty Of World yarışmasında ülkemizi temsil etmiş ve Kainat 2. güzeli seçilmeyi başarmıştır.

İleri derecede İngilizce bilen Hera, bunun yanında kısa bir dönem İspanyolca eğitimi almıştır. NTV, Sportivi ve Tv Em Spor gibi çeşitli kanallarda spiker olarak boy göstermiştir. İstanbul Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur.

Güzel fiziğinin yanı sıra düzgün diksiyonuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Hera, TV EM kanalında ekranlara gelen spor haberlerinin uzun bir dönem sunuculuğunu yapmıştır. Kendisi için her şey yolunda giderken kanalın kapanmasının sonrasında spikerlik mesleğine ara vererek yurt dışına çıkmış ve orada yaşamaya başlamıştır. Uzun bir dönem yurt dışında yaşadıktan sonra 2016 yılında tekrar yurda dönerek Habertürk'de çalışmaya başlamıştır.

Verdiği bir röportajda babaannesi tarafından İranlı olduğunu belirtmiş ve aslen Malatyalı olduğunu vurgulamıştır. Hera, şarkıcılık hayatına ise 2 ay önce aranjör Ozan Doğulu ile beraber "Öle Öle" isimli şarkıda düet yaparak merhaba demiştir.

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