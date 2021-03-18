Her şey "Doktor musun?" sorusundan sonra başladı! Madde bağımlısı şahıs önüne çıkan herkesi bıçakladı

Bursa'da uyuşturucu madde ve alkol kullanan İdris D., yolda Koray B.'yi durdurup "Doktor musun?" sorusunu sordu. Şahsın verdiği "Doktor değilim" cevabından sonra bıçağına davranan İdris D., Koray B.'yi bıçakladı. Daha sonra metroya istasyonuna giren ve kriz geçiren İdris D., kendisine yarım etmek isteyen güvenlik görevlisini bıçakladı. Buradan kaçtıktan sonra binmek istediği taksideki yolcuyu da bıçaklayan İdris D., çevredeki bir vatandaş tarafından etkisiz hale getirildi.

Dün akşam saatlerinde uyuşturucu madde ve alkol kullandığı iddia edilen İdris D. isimli madde bağımlısı, İntizam Mahallesi'nde cadde üzerinde yürüyen Koray B.'yi durdurup kendisine doktor olup olmadığını sordu.

DOKTOR DEĞİLİM CEVABINI ALINCA ŞAHSI BIÇAKLADI

Koray B.'nin "Doktor değilim" cevabı üzerine İdris B., şahsı bıçaklayıp elindeki cep telefonunu da alarak Altıparmak Caddesi'nden Merinos Parkı'na doğru kaçmaya başladı.

YARDIM ETKEMK İSTEYEN GÜVENLİĞİ BIÇAKLADI

Koşarak Merinos Metro İstasyonu'na giren İdris D. burada krize girip metrodaki asansörün kapılarını tekmelemeye başladı. Vatandaşların haber vermesi üzerine İdris D.'nin yanına giden güvenlik görevlisi Abdullah Y. kendisine müdahale etmek istedi. Yanındaki bıçağı tekrar çıkaran İdris D. güvenlik görevlisini de göğsünden bıçaklayıp yeniden kaçmaya başladı.

TAKSİDEKİ YOLCUYU GÖĞSÜNDEN YARALADI

Mudanya Caddesi üzerinde bir süre kaçtıktan sonra yolda gördüğü taksiyi durduran İdris D. araca binmek istedi. O sırada taksinin arka koltuğunda oturan Ümit P. "Görmüyor musun? taksi dolu" diyerek taksi sürücü ile birlikte İdris D'nin taksiye binmesine izin vermedi. Bunun üzerine madde bağımlısı İdris D. yanındaki bıçağı 3. kez çekip arka koltuktaki Ümit P.'yi de göğsünden ağır şekilde yaralayıp kaçmak istedi.

ARABANIN KAPISINI ÇARPARAK YERE DÜŞÜRDÜ

Benzin istasyonuna yakıt almak için girdiği sırada durumu fark eden bir sürücü İdris D.'ye aracının kapısını çarparak yere düşürdü. Bunun üzerine yere yuvarlanan İdris D. vatandaşlar ve olay yerine gelen sivil polisler tarafından etkisiz hale getirildi.

"HEPSİNİ BEN BIÇAKLADIM, AVUKATIMI İSTİYORUM"

Elleri kelepçelenen şüpheli olay yerinde neden yaptın diye soran gazetecilere "Hepsini ben bıçakladım, sana ne, avukatımı istiyorum" diye cevap verdi. Gözaltına alınan İdris D.'nin polise verdiği ifadesinde uyuşturucu madde ile birlikte alkol aldığını söylediği, şahısları bıçaklayıp bıçaklamadığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen İdris D. "neden yaptığını" soran gazetecilere "ben bıçaklamadım" dedi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi. Zanlının Altıparmak Caddesi üzerinde doktor olmadığı için sinirlediği Koray B. ile tartışma anı ve bıçakladıktan sonraki kaçma anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı