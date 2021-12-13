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Her 10 kişiden 8'i erkeğin kadına nafaka vermesi gerektiğini düşünüyor

Her 10 kişiden 8'i erkeğin kadına nafaka vermesi gerektiğini düşünüyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

'Türkiye'de Değişen Aile Yapısı'nın incelendiği araştırmada, boşanma durumunda kadına verilen nafaka konusu da ele alındı.

'Türkiye'de Değişen Aile Yapısı'nın incelendiği araştırmada, boşanma durumunda kadına verilen nafaka konusu da ele alındı. Araştırmaya göre, toplumda her 10 kişiden 8'inin erkeğin kadına nafaka vermesi konusunda hemfikir olduğu ortaya çıktı.

Araştırma şirketi Areda Survey ve İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin iş birliğiyle "Türkiye'de Değişen Aile Yapısı"nın ele alındığı çalışmada, boşanma durumunda kadına verilen nafaka konusu da değerlendirildi.  26 ilde toplam 2 bin 400 kişi üzerinde gerçekleştirilen araştırmada, toplumda kadına makul bir süre nafaka verilmesi konusuna yönelik genel bir eğilim olduğu görüldü.

YÜZDE 48,4 ÇALIŞMADIĞI SÜRECE KADINA NAFAKA VERİLMELİ DİYOR

Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 48,4'ü, çalışmadığı sürece erkeğin kadına nafaka vermesi gerektiğini düşünürken, yüzde 56,6 erkeğin kadına makul bir süre nafaka vermesini ve sonra kesmesi gerektiğini düşünüyor.  Rapora göre, erkeğin kadına evli kaldığı süre kadar nafaka vermesi gerektiği fikrini destekleyenlerin oranı ise yüzde 35,8.

YÜZDE 79.6 ERKEĞİN NAFAKA VERMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYOR

Araştırmada, toplumun yüzde 79,6'sının erkeğin kadına nafaka vermesi gerektiğini düşündüğü ortaya çıktı. Araştırma raporunun sonucunu analiz eden Areda Survey Proje Koordinatörü Prof. Dr. Ömer Çaha, "Toplumda her 10 kişiden 8'inin erkeğin kadına nafaka vermesi konusunda hemfikir olduğunu belirtirken, katılımcıların bunun açık bir şekilde makul bir süre olarak belirlenmesi gerektiğini ifade ettikleri sonucuna varılmıştır" dedi.


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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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