Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
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Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı

Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
02.05.2020 07:59 | Son Güncelleme: 02.05.2020 08:13

Sudan hükümeti, Ceza Kanunu'nda yaptığı değişiklikle birlikte kadın sünneti uygulamasını yasakladı. Söz konusu uygulama bugüne dek yaşları 15 ila 49 arasında değişen birçok kadına uygulandı. Fiziksel ve psikolojik sorunlara yol açtığı uzman ekiplerce defalarca kez raporlandı.

Sudan'ın geçici hükümeti, kadın sünneti yapanların 3 yıl hapis ve para cezası almasını öngören Ceza Kanunu'nun 141. maddesinde yapılan değişikliği onayladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlar kurulunun kadın sünnetini de suç kapsamına alan özel bir madde ile Ceza Kanunu'nda yaptığı değişikliğin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) de fiziki ve zihinsel açıdan ciddi sonuçlar doğuran ve Sudan'da yaygın olarak uygulanan kadın sünnetinin suç kapsamına alınmasını önemli bir karar olarak değerlendirdi.

HER 10 KADINDAN 9'U SÜNNET MAĞDURU

UNICEF raporlarına göre, Sudan'da yaşları 15 ile 49 arasında değişen her 10 kadından 9'u sünnet ediliyor.

Birçok ülkede insan hakları ihlali olarak değerlendirilen kadın sünneti, BM'ye göre 31 ülkede varlığını korurken, şu an hayattaki 200 milyona yakın kız çocuğu ve kadın bu uygulamaya maruz kaldı.

KADIN SÜNNETİNİN TEMEL DAYANAĞI DİNİ İNANÇLAR

Özellikle Sahraaltı Afrika'da yoğunlaşan kadın sünneti, Orta Doğu ve Asya'da birçok ülkede yasaklanmasına rağmen hala uygulanmaya devam ediyor.

Kadın sünneti, dini, kültürel ve toplumsal nedenlerle dünya genelinde farklı din ve toplumların mensuplarınca uygulanıyor.

Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı

Dünya Manşet

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