Hepsimat ve PTT Kargomat iş birliğiyle Hepsiburada siparişleri 7/24 teslim alınabilecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hepsimat ve PTT Kargomat iş birliğiyle Hepsiburada siparişleri 7/24 teslim alınabilecek

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel
Hepsimat ve PTT Kargomat iş birliğiyle Hepsiburada siparişleri 7/24 teslim alınabilecek

Hepsiburada müşterileri, siparişlerini Türkiye genelinde farklı illerde 150 PTT Kargomat dolabından istedikleri gün ve saatte, kolay ve güvenli bir şekilde teslim alabilecek.

Hepsiburada müşterileri, siparişlerini Türkiye genelinde farklı illerde 150 Ptt Kargomat dolabından istedikleri gün ve saatte, kolay ve güvenli bir şekilde teslim alabilecek.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, e-ticaret platformu, 2018 yılında başlattığı ve müşterilerinin siparişlerini ev ve iş yerleri dışında bir teslimat noktasından, diledikleri zaman diliminde teslim alabildiği Hepsimat hizmetinin kapsamını PTT Kargomat ile yaptığı iş birliği ile genişletiyor. Böylece Hepsiburada kullanıcıları siparişlerini Türkiye genelinde farklı illerde 150 PTT Kargomat dolabından 7/24 kolay ve güvenli bir şekilde teslim alabilecek.

Hepsimat, PTT Kargomat ile yapılan iş birliğiyle halihazırda 25 ilde, 1.889 noktada Hepsiburada müşterilerinin siparişlerini teslim almasını sağlıyor. İş birlikleri ve teslimat noktaları şöyle sıralandı:

"Esnaf (1544), Easy Point (38), Sendeo (26), Petrol Ofisi (59), Vestel (60), Easy Point Express (14), Onlock (1) ve PTT Kargomat (150)."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci, müşterilerin alışveriş deneyimini en üst seviyeye çıkarmak için hayata geçirdikleri modelleri geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizi sürekli dinliyor, onların deneyim ve ihtiyaçlarını analiz ediyoruz. Teslimat gününde adreste olma mecburiyeti e-ticarette alışveriş deneyimini sekteye uğratan hususlardan biri. Hepsimat ismini verdiğimiz teslimat noktası hizmetimizi buna bir çözüm olarak geliştirdik. Müşterilerimize kargo teslimat saati ve yeri konusunda alternatif sunarak onların hayatlarını kolaylaştırmak istedik. Hedefimiz, müşterilerimizin siparişlerini ev ya da iş yerleri dışındaki yaygın ağı bulunan noktalardan teslim alabilecekleri bu hizmetimizi tüm Türkiye'ye yaymak.

Bunu da adım adım başarıyoruz. Esnaflarımız, kurumsal iş ortaklarımız ve kargo teslimat dolaplarımız sayesinde müşterilerimiz istedikleri gün ve saatte istedikleri yerden kargolarını alırken, özellikle içinde bulunduğumuz salgın döneminde sosyal temasın da minimum düzeyde olmasını sağlıyoruz. PTT Kargomat ile yaptığımız iş birliği sayesinde Türkiye'nin farklı illerinde 150 PTT Kargomat dolabı da 7/24 Hepsiburada kullanıcılarının hizmetinde olacak ve müşterilerimiz siparişlerini bu dolaplardan kolay ve güvenli bir şekilde teslim alabilecekler."

Hayata geçirdiği öncü uygulamalarla müşterilerinin alışveriş deneyimini en üst seviyeye çıkarmaya devam eden Hepsiburada, yenilikçi teslimat modeli Hepsimat'ın PTT Kargomat ile yaptığı iş birliği ile kullanıcılar, kendi illerinde yer alan PTT Kargomat dolaplarına gidecek, kendilerine iletilen şifre ile dolabı açarak siparişlerine ulaşabilecek.

Kullanıcıların şifreyi hatırlamaması durumunda, PTT Kargomat cihazı üzerinden "Şifremi Unuttum" linkine tıkladıklarında yeni şifre cep telefonlarına iletilecek ve bu şifreyle teslimat dolabını açarak siparişlerine ulaşabilecek.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri
'Ormanın hayalet kedisi' ilk kez bu kadar net görüntülendi

'Ormanın hayalet kedisi' ilk kez bu kadar net görüntülendi

 Bakan Soylu, Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmetiçi Eğitim Semineri'ne katıldı: (1)

Bakan Soylu, Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmetiçi Eğitim Semineri'ne katıldı: (1)

 Türkiye'de 29 bin 386 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 227 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 29 bin 386 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 227 kişi hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Süleyman Soylu Abdullah Öcalan
Magazin Müge Anlı Tarkan Seda Sayan İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Töre Ali Palabıyık Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Ali İhsan Su Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ersin Tatar Numan Kurtulmuş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hepsimat ve PTT Kargomat iş birliğiyle Hepsiburada siparişleri 7/24 teslim alınabilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 11:21:31. #1.11#