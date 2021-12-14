Hepsi Gülçin kim? Gülçin Ergül kimdir, kaç yaşında? Gülçin'in sevgilisi kim?

Hepsi Gülçin kim? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Magazin dünyasının renkli simalarından şarkıcı Gülçin Ergül, trafik kazası geçirdi. Gülçin Ergül, Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında yaralandı. Aracı kullanan sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ise olay yerinde hayatını kaybetti. Gelen üzücü haberin ardından Gülçin Ergün gündem oldu. Gülçin Ergül kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları aratılmaya başlandı. Gülçin Ergül kimdir, kaç yaşında? Gülçin'in sevgilisi kim?

HEPSİ GÜLÇİN KİM?

Gülçin Ergül 30 Ekim 1985 İstanbul doğumludur.

8 yaşındayken Pera Güzel Sanatlar Akademisi'nde piyano eğitimi almaya başladı. Aynı zamanda AKM Devlet Opera ve Balesi'nin çocuk korosunda yer aldı. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi Devlet Konservatuvarı'nın bale bölümünü kazandı, ortaokul ve lise yıllarını bale üzerine tamamladı. AKM çocuk balesinde çalıştığı yedi yılın ardından ayrıldı.

Kuşadam ve Prens, Kül Kedisi, Fındıkkıran, Uyuyan Güzel, Kral ve Ben, Midas'ın Kulakları, Turandot gibi oyunlarda senelerce çocuk dansçı olarak performans gosterdi.

Lisans yıllarinda yine MSGSÜ Devlet Konservatuvarı'nın Modern Dans bölümüne geçti. Bu yıllarda bir kız grubu kurma hayalini, AKM'de ve MSGSÜ'de tanışmış olduğu arkadaşları Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Cemre Kemer ile resmi olarak 2005'te gerçekleştirdi.

2006'da Pepsi'nin reklamlarında yer aldı. 2007 yılında başlayan iki sezon süren Hepsi 1 isimli dizide Gülçin isimli bir karakter canlandırdı.2009 yılında Show TV'nin jenerik müziklerini seslendirdi.

Gülçin, üç albümün ardından 2009 kış aylarında Hepsi grubundan ayrıldı.

Basında bu konu ile ilgili haberler yer almaya başlayınca Gülçin, avukatı ve basın danışmanı aracılığıyla bir açıklama yaptı. Açıklamasında gruptan ayrılma sebebinin özel hayatı ile ilgisi olmadığını, bu durumun mali nedenler ve anlaşmazlıklar yüzünden ortaya çıktığını belirtti.

Müzik kariyerine solo devam etmek isteyen genç şarkıcı Avrupa Müzik ile bir anlaşma imzaladı. Gülçin'in iki hareketli, bir slow şarkı, bir remix ve intro'dan oluşan, Bravo isimli ilk solo albümü 2011'in Ocak ayında çıktı.

Kasım 2010 Cosmo Girl ve Hey Girl dergilerindeki ropörtajlara göre bu albümde Gülçin'in kendi yazdığı ve bestelediği şarkılar yer almakta. Genç şarkıcı ilk klibini Billboard Türkiye'de bir numara olan ve TTNET Müzik'te En Çok Dinlenilen ikinci şarkı olan "Ara Ara" isimli şarkıya çekti.

2013 yılında Trendy, Dream You, WoMen gibi dergilerde kapak kızı oldu. Star TV'nin jenerik müziğini seslendirdi. Yeni albümünde Temel Zümrüt, Süleyman Yüksel, Iskender Paydaş Yalın ve Teoman ile çalışacağı bildirildi.

2015'in ilk aylarında ise Bir Tanecik Aşkım adında bir maxi single çıkarmıştır ve albümün ilk klibini de single ile aynı adı taşıyan "Bir Tanecik Aşkım" adlı şarkıya çekmiştir.

Dijital olarak bir hayli ses getiren "Bir Tanecik Aşkım" maksi single'nın ardından söz ve müziğinin kendisine düzenlemesinin ise İskender Paydaş'a ait olduğu "Harabeyim" isimli yeni single'ı 1 Nisan 2016 tarihi itibarı ile piyasaya sürmüştür.

GÜLÇİN ERGÜL'ÜN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Gülçin Ergül, bir süredir 6 yıllık arkadaşı iş insanı Erdal Şeyda Lafçı ile birlikteydi. İkilinin ilişkisi 2021 Mayıs ayında sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımla duyurulmuştu.

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