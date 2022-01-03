Hepimizin hayatı böyle başladı! Spermle yumurtanın birleştiği anda çıkan ışık ilk kez yakalandı

Mucizevi olay daha önce hayvanlarda gözlemlenmişti. Ancak bugüne kadar insanlardaki bu parıltıyı gözlemleyebilen olmamıştı. Bir şaşırtıcı şey ise bazı yumurtalar diğerlerinden daha fazla parlak parlıyor, bu da sağlıklı bir embriyo oluşturabilme konusundaki yeteneklerini gösteriyor.

2011 YILINDA DA GÖZLEMLENMİŞTİ

Bunun öncesinde 2011 yılında yine aynı Northwestern Üniversitesi bilim adamları farelerde sperm yumurtayla birleştiğinde oluşan çinko parıltılarını gözlemlemişti.

KANITLAMAK İÇİN UZUN YILLAR BEKLEDİLER

Bu olayı nasıl kanıtlayacaklarını yıllarca düşünen bilim insanları 2014 yılında bu olayı ilk defa gözlemlemiş, ve sperm yumurtayı deldiği anda salgılanan serbest duruma geçen milyarlarca çinko atomunu seyretmişti.

FLÖRASAN ALGILAYICI İLE GÖRÜNTÜLEDİLER

Yeni bir flörasan algılayıcı kullanarak canlı hücrelerdeki çinko atomu hareketlerini takip eden bilim ekibi, yumurtadaki çinko depolama yeteneğini fark etti. Yaklaşık 8000 değişik küçük haznede depolanan 1 milyon civarında çinko atomu döllenme gerçekleşince havai fişek gibi ateşleniyor. Döllenmenin ardından 2 saat boyunca bu olay devam ediyor. Kaynak: Süperileri.com, Nature.com

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