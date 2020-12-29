Hep Yek filmi konusu nedir? Hep Yek oyuncuları ve Hep Yek özeti!
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Hep Yek filmi konusu nedir? Hep Yek oyuncuları ve Hep Yek özeti!

29.12.2020 08:30 | Son Güncelleme: 29.12.2020 08:33
Hep Yek filmi konusu nedir? Hep Yek oyuncuları ve Hep Yek özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hep Yek filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hep Yek konusu, özeti ve Hep Yek oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hep Yek filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Hep Yek filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hep Yek filmini izleyecek olanların merak ettiği Hep Yek konusu nedir, Hep Yek oyuncuları kimler ve Hep Yek özeti gibi konuları inceliyoruz.

HEP YEK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Cevat, Türkiye'nin ünlüKabadayılarından birinin ş ehvet ve şan dü şkünü oğludur. Uluslararası alandaşöhrete sahip manken Camilla'yı tutkulu a şkı sonucunda kaçırmaya karar verir. Bu kaçırma operasyonunu Cevat adına Ziya Baba üstlenir. Ziya Camilla'yı kaçırır ve Camilla'yı bir paket içinde Cevat'a götürme görevini Şahin'e verir. AncakŞahin, Cevat'a götürdüğü paketin içinde ne olduğunu bilmez. Ş ahin paketi İzmir'den, İstanbul'a getirirken Gürkan ve Altan adında iki belalı ile yolu kesişir , onlar yüzünden Cevat'a götüreceği paketi kaybeder. Bu sebepleŞahin hayatının en zor 48 saatini yaş amak zorunda kalır.

HEP YEK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen: Ali Yorgancıoğlu

Oyuncular: Fırat Tanış, Gürkan Uygun, İnan Ulaş Torun, Gökhan Yıkılkan, Denise Capezza

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2016

Vizyon Tarihi: 5 Şubat 2016 Cuma

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