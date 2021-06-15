Henüz kurulalı 1 ay bile olmadı! İnce'nin Memleket Partisi'nde toplu istifa depremi
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Henüz kurulalı 1 ay bile olmadı! İnce'nin Memleket Partisi'nde toplu istifa depremi

Henüz kurulalı 1 ay bile olmadı! İnce'nin Memleket Partisi'nde toplu istifa depremi
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

CHP'den ayrılan Muharrem İnce tarafından kurulan Memleket Partisi'nin kurulunun üzerinden 1 ay bile geçmeden toplu istifa şaşkınlığı yaşanıyor. İstanbul İl Örgütü'nden 20 kişinin, yarın düzenleyecekleri toplantıyla partiden istifa edecekleri belirtildi.

CHP'ye birtakım eleştirilerde bulunarak, kendi ekibiyle birlikte 17 Mayıs'ta Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, parti il binalarının açılışını gerçekleştirmeye başladı. Son olarak partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nı açan İnce, bugün de Karabük İl Başkanlığı açılışına katıldı. İnce açılışlara devam ederken, partinin İstanbul İl Örgütü'nde dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

Henüz kurulalı 1 ay bile olmadı! İnce'nin Memleket Partisi'nde toplu istifa

"20 TANE ÜYEYLE BİRLİKTE İSTİFA EDECEKLER"

Gazete Duvar'ın haberine göre partiden istifa edeceklerle ilgili bir de açıklama yayınlandı. Açıklamada, "Yeni kurulan Memleket Partisi İstanbul il yönetimindeki ilçe atamaları ve il yönetim kurulu içerisindeki usulsüzlüklere istinaden, Memleket Partisi eski kurucular kurulu üyesi ve il yönetim kurulu üyesi Gürhan Dönmez, İstanbul il yönetim kurulu üyesi Kağan Bahçekapılı ve 20 tane memleket partisi üyeleriyle beraber basın açıklamasıyla deklare ederek istifa edeceklerdir" denildi.

Diğer yandan istifa ile ilgili yarın (16 Haziran) saat 11.00'a basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.

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Barış Yahya Çinçin
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