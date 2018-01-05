Hentbolcular Gıda Bankası'na Destek İstedi

Sivas Belediyespor Hentbol Takımı, Hayat Ağacı Derneği'ni ziyaret etti.



Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hasan Karaman, Hentbol Şube Sorumlusu Taner Karabal, Antrenör Doğan Ardahanlı ve hentbolcular, Hayat Ağacı Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Gıda Bankası'nı gezdi. Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın misafirlere eşlik ederek Hayat Ağacı Derneği'nin, hayırsever iş adamları, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından zaman zaman ziyaret edildiğini hatırlattı. Özaydın, Gıda Bankası'nın çalışma yapısı hakkında da bilgi verdi.



Hentbol takımından oyun kurucu Duygu Sahra Şahin, sağ kanat oyuncusu Merve Özkaşıkçı ve pivot Beyzanur Erdoğan, birçok ilde Gıda Bankası gibi bir yardım kuruluşu olmadığını belirterek hayır sahiplerine Hayat Ağacı Derneği'ne bağış yapma çağrısında bulundu.



Takım antrenörü Doğan Ardağanlı ise, Sivaslı hayırseverlerin ihtiyaç sahiplerine yardım etme konusunda duyarlı olduklarını belirterek Gıda Bankası'nın faaliyet göstermesinde emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti.



Kulüp Başkanı Hasan Karaman da, Belediye Başkanı Sami Aydın'ın bu sistemi Sivas'a kazandırdığını belirterek insan onurunu rencide etmeden yardım faaliyetlerini sürdüren Gıda Bankası'nı her gezdiklerinde gururlandıklarını söyledi. - SİVAS