HENKEL 2020 Sürdürülebilirlik Hedefleri

Henkel, 2025'e kadar karbon ayak izini yüzde 65 oranında azaltmayı planlıyor.

Henkel, 2025 yılı için yeni ambalajlama hedefleri ile plastik atıkları azaltmayı ve önlemeyi hedefliyor. Henkel, sürdürülebilirliğin her boyutunda gerçekleştirdiği gelişme ve ilerlemenin detaylarıyla ortaya konulduğu 29. Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı. Henkel aynı zamanda, geleceğe yönelik stratejik çerçevesini ve sürdürülebilir ambalajlama ve iklimin korunması gibi önemli alanlardaki yeni hedeflerini ana hatlarıyla açıkladı.

Sürdürülebilirlik Hedeflerine Giden Yolda Güçlü İlerleme…

Henkel, bu yılki hedeflerinden üçünü zamanından önce gerçekleştirdi: Karbondioksit salınımları yüzde 31 oranında azaltıldı ve bir ton ürün başına düşen atık miktarı yüzde 40 oranında aşağı çekildi. İş sağlığı ve güvenliği alanındaki yüzde 42 oranında bir ilerleme ile Henkel bu alandaki 2020 hedefinden daha üst düzeyde bir gelişme kaydetti. Bir ton ürün başına tüketilen su miktarı ise 2010'a kıyasla yüzde 28 oranında azaldı. Bu da, yüzde 30 oranında azalma hedefine ulaşmanın oldukça mümkün olduğuna işaret etmektedir.

Şirket, üretimlerinden kaynaklanan karbon ayak izini 2025'e kadar yüzde 65 oranında azaltmayı planlıyor. Henkel bu hedefe enerji verimliliğini sürekli artırarak ve kullandığı elektriği yenilenebilir kaynaklardan sağlayarak ulaşmayı amaçlıyor. Henkel buna ek olarak, marka ve teknolojilerini müşterilerin, tüketicilerin ve tedarikçilerin 2025'e kadar uzanan 10 yıl boyunca 100 milyon ton karbondioksit tasarruf etmelerine yardım amacıyla güçlendirmek istiyor.

2025 İçin Yeni Ambalajlama Hedefleri

Döngüsel bir ekonomiyi teşvik etmek amacıyla sürdürülebilir ambalajlama alanında gerçekleştirdiği ilerleme ve faaliyetleri daha ileri taşımak hedefiyle Henkel, 2025 için yeni ve daha da iddialı sürdürülebilir hedefler belirledi:

• %100 geri dönüştürülebilir ya da yeniden kullanılabilir*: Tüm Henkel ambalajları geri dönüştürülebilir ya da yeniden kullanılabilir* olacak.

• Fosil esaslı plastikleri %50 oranında azaltmak: Henkel, tüketim ürünlerinde fosil kaynaklı geri dönüştürülmemiş plastik miktarını yüzde 50 oranında azaltmayı amaçlıyor. Bu hedef ise tüketim ürünlerinde kullanılan geri dönüştürülmüş plastik oranını, küresel ölçekte yüzde 30 seviyesinin üzerine çıkarmak, plastik kullanımını azaltmak ve yenilenebilir biyolojik kaynaklarla üretilen plastiğin kullanımındaki artış ile gerçekleşecektir.

• Sıfır atık: Henkel, atıkların doğaya bırakılmasını engellemek için katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu sebeple şirket, atık toplama ve geri dönüşüm girişimlerini destekliyor ve kapalı döngü geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla yenilikçi çözüm ve teknolojilere yatırım yapıyor. Henkel geri dönüşüm hakkında bilgilendirme yoluyla her yıl 2 milyardan fazla tüketiciye ulaşmayı hedefliyor.

Kaynak: Bültenler