Hendek'te 'Sadece Kadın' konulu panel düzenlendi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Hendek'te 'Sadece Kadın' konulu panel düzenlendi - Haber
8 Mart, Hendek, Güncel

Hendek'te 'Sadece Kadın' konulu panel düzenlendi

Hendek Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle, Hendek Belediyesi Nikah ve Toplantı salonunda 'Sadece Kadın' konulu panel düzenlendi.

09.03.2020 16:53 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:53
Hendek'te 'Sadece Kadın' konulu panel düzenlendi

Hendek Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle, Hendek Belediyesi Nikah ve Toplantı salonunda 'Sadece Kadın' konulu panel düzenlendi.


Düzenlenen panele Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, MHP Hendek İlçe Başkanı Burhan Namlı, Hendek Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Öztürk, belediye meclis üyeleri, Sosyal Hizmet Müdürü Gülşen Fatma Dursun ve çok sayıda kadın katıldı.


Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesinde görevli Prof. Dr. Ali Taş yönetiminde düzenlenen panelde Sakarya Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Betül Uruk 6284 Sayılı Kanun ve İstanbul Sözleşmesini, Sosyolog Cennet Kılıçarslan Türk Toplumunda Kadını, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Eğitimcisi Hacer Tayiz ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Kadına Yönelik Hizmet Modelleri konusunu ele aldı. Aziz şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Ali Taş, 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı.


8 Mart'ın bir anma, matem olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Türk toplumunda kadının yerini anlatan Kılıçarslan, "Dünya ülkelerinde kadına değer verilmediğini tarihe bakarsak görebiliriz. Kadın toplum içinde görünmez ekonomiyi oluşturmaktadır ama baktığımızda bu net bir şekilde görülmez. 'Elinin hamuruyla erkek işine girme' diyorlar ya; kadın her işi yapabilecek güçte ve zekadadır. Kadın tarlada çalışıyor, otobüs şoförlüğü yapıyor, çocuk bakıp, kurum ve kuruluşları yönetiyor. 2019 yılında 474 kadın cinayete kurban gitti. Kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet ve taciz artık normal karşılanmaya başlandı. Eksiklikleri hep birlikte gidererek kadının gücünü farkına varmalıyız" dedi.


Daha sonra söz alan Sakarya Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Betül Uruk, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününün kadının bağımsızlığı ve özgürlüğü anlamına geldiğini dile getirdi. Uruk, 8 Mart'ın önemini anlatarak, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi kanunu ile İstanbul Sözleşmesini tüm detaylarıyla katılımcılara aktardı. Panelde konuşan ve kanunla ilgili bilgiler veren Uruk, katılımcılardan gelen soruları cevapladı.


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Eğitimcisi Hacer Tayiz ise, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) çalışmalarından, verilen hizmetlerden ve kadının toplumsal statüsünden bahsederek, "Dünyada her gün 137 kadın cinayete kurban giderken, 200 bin kadın ise şiddete uğruyor" diye konuştu.


Program sonunda panelistlere protokol tarafından çiçek ve plaket takdim edilirken kısa bir teşekkür konuşması yapan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Kıymetli avukatımızın, sosyoloğumuzun ve hocalarımızın aktarımları oldu. Bilinçlendirme adına düzenlenen bu programların geleceğimiz adına çok önemli olduğuna inanıyorum. Emeği geçen herkese ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Koronavirüsün vurduğu ülkeden yürek parçalayan görüntüler: Kardeşim ölüyor Haber
Koronavirüsün vurduğu ülkeden yürek parçalayan görüntüler: Kardeşim ölüyor
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi Haber
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek Haber
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk James Jeffrey Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Dilek Yaman Acun Ilıcalı Şahan Gökbakar
Spor Falcao Abdullah Avcı İsmail Kartal Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Hendek'te 'Sadece Kadın' konulu panel düzenlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 18:04:29. #1.14#