Hendek olaylarında zarar gören kilisede restorasyon tamamlandı, 100 yıl sonra ilk ayin yapıldı

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde 2015 yılında terör olaylarında zarar gören tarihi Surp Hovsep Ermeni Katolik Kilisesi'nde restorasyon çalışmaları sona erdi. 17'nci yüzyılın sonunda inşa edilen uzun süredir atıl durumda olan kilisede yaklaşık 100 yıl sonra ilk ayin yapıldı. Dicle Üniversitesi'ne 10 yıl süreyle tahsis edilen kilise, kültür ve sanat merkezi olarak faaliyet gösterecek.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2015 yılında PKK'lı teröristlerin kazdığı hendek ve çukur olaylarında teröristler tarafından tahrip edilen Surp Hovsep Ermeni Katolik Kilisesi'nin Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları sona erdi. Ermeni Katolik Cemaati adına kayıtlı olan kilise, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Başepiskopos Levon Zekiyan'ın yönetiminde kutsandı ve atıl durumdaki kilisede yaklaşık 100 yıl sonra ilk ayin gerçekleştirildi. Aslına uygun olarak restore edilen kilise, Ermeni Katolik cemaatince ayin yapılması talep edildiğinde izin verilmesi kaydıyla 10 yıl süreyle eğitim ve kültür hizmetlerinde kullanılmak üzere Dicle Üniversitesi'ne tahsis edildi.