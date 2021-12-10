HENDEK MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Hendek Belediyesi Aralık Ayı Olağanüstü meclis toplantısı, belediye meclis toplantı salonunda Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu başkanlığında yapıldı.

Aralık ayı olağanüstü gündemiyle toplanan meclis, 2021 Mali Yılı Bütçesi Ek Ödenek Talebini görüştü. Bütçe artırımıyla alakalı olarak toplanan meclis, 5018 sayılı Kanun ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereğince ilgili maddeyi görüştü. Gündem maddesi meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Babaoğlu 2021 yılının son meclis toplantısında alınan tüm kararların hayırlı olmasını diledi.

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