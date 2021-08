HEMŞERİLERİMİZ, BELEDİYEMİZ İLE ŞEHRİNİ TANIYOR

Belediyemiz, hayata geçirdiği proje ile kendi şehrinin tarihi yerlerini ve önemli değerlerini görmeyen vatandaşlarımızı bu noktalara ücretsiz götürerek, kendi şehrini tanımalarını sağlıyor.

Sosyal belediyecilikte önemli çalışmalara imza atan Belediyemiz, şimdide kendi şehrindeki tarihi ve önemli yerleri görme fırsatı bulamayan vatandaşlarımız için anlamlı bir projeyi hayata geçirdi. 33 mahallede 2 bini aşkın Adıyamanlının ücretsiz yararlanacağı proje kapsamında kendi şehrinde bulunan tarihi ve önemli yerleri gezme imkanı bulan vatandaşlarımız, bu şekilde şehrini de daha iyi tanıyor.

Her hafta bir mahallede gerçekleştirilen ve şu ana kadar Adıyaman'ın 8 mahallesinde uygulanan 'Şehrimi Tanıyorum' projesi kapsamında Adıyaman'ın tarihi ve önemli noktalarını ziyaret edecek olan Cumhuriyet Mahallesi sakinleriyle gezi öncesi bir araya gerek duygularına ortak olan Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, projenin kapsamı hakkında da basın mensuplarına bilgi verdi. Projenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz ile mahalle muhtarlıkları tarafından ortaklaşa organize edildiğini söyleyen Başkanımız, her hafta 60'ın üzerinde vatandaşı proje kapsamında gezdirip, ihtiyaçlarını karşılayacaklarını dile getirerek, "Her hafta bir mahalle olmak üzere 33 mahallemizde toplam 2 bini aşkın hemşerimizi şehrimizde bulunan antik, kültürel ve dini değerlerimizi görmeleri için önemli bir projeyi hayata geçirdik. Bu hafta Cumhuriyet Mahallemizde yaşayan vatandaşlarımız bu gezimize katılım gösterecek. Adıyaman olarak müthiş antik bir kültüre sahibiz. Hititlerden gelen kadim bir medeniyete ev sahipliği yapan ilimizdeki eşsiz kültürü öncelikle kendi hemşerilerimizin ziyaret edip görmeleri gerektiğini düşündük. Bu kapsamda Perre Antik Kentinden başlayan gezimiz kapsamında hemşerilerimizi, Safvan Bin Muattal Türbesi, Karakuş Tümülüsü, Cendere Köprüsü, Eski Kahta Kalesi, Arsemia Antik Kenti ve güneşin doğuşunun ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer olarak bilinen Nemrut Dağımızı gezdiriyoruz. Buraları önce Adıyamanlılar olarak bizim tanımamız lazım ki başkasına da tanıtabilelim. Gezi süresince Adıyaman Belediyesi olarak misafirlerimizin ihtiyaçlarını da biz karşılıyoruz" şeklinde konuştu.

ADIYAMANLILAR PROJEYİ ÇOK SEVDİ

Projenin vatandaşa ulaşma ayağına destek sunan muhtarlar adına konuşan ve projeyi değerlendiren Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Abdurrahim Aydın yaptığı konuşmada projeye yoğun ilgi gösterildiğini dile getirerek, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'a ve diğer emeği geçenlere, vatandaşlar adına teşekkür etti.

Geziye katılan vatandaşlardan Meral Gönültaş ise daha önce Adıyaman'ın tarihi yerlerini görme fırsatı bulamadığını ve bu proje ile bu isteğinin yerine geleceğini söyleyerek, "Bir Adıyamanlı olarak böyle bir projenin hayata geçmesinden dolayı çok mutluyum. Özellikle kadınlarımızın bu tür etkinliklere çok ihtiyaçları var. Çoğunun kendi, şehrindeki tarihi yerlere ya gidecek durumu olmuyor yada gezemiyor ve dolaşamıyor. Bundan dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bende Adıyaman'ın tarihi yerlerini hiç görmeyenlerden birisiyim. İnanıyorum ki birçok kadında buraları görmemiştir. Bu proje sayesinde merak ettiğimiz yerleri göreceğiz inşallah" diye konuştu.

Geziye katılan bir başka isim olan Aysel Ilgar da proje sayesinde hiç görmediği yerlere gidecek olmanın heyecanını yaşadığını söyleyerek, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç ile mahalle muhtarı Abdurrahim Aydın'a teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre