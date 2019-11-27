Hemen döneriz'in galasına ünlü akını

27.11.2019 17:44 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:45

Yapımcılığını ünlü oyuncu Gökhan Mumcu'nun yaptığı yönetmen koltuğunda Haydar Işık'ınoturduğu ve oyuncu kadrosunda Kadir Polatçı, Murat Genç ,Burak Satıbol, Amir Zakaria, Gökhan Mumcu, Buse İskenderoğlu, Ayhan Taş, Esin Civangil,Ahmet Dursun ve Kıvanç Baran Aslan gibi başarılı isimlerin yer aldığı 'Hemen Döneriz'29 Kasım Cuma günü 120 salonda izleyici ile buluşacak.

Filmin galasına oyuncu kadrosunun yanı sıra ,Ümit Karan, Aslı Tandoğan, Saruhan Hünel,Açelya Topaloğlu, İsmail Baki Tuncer ,Selahattin Taşdöğen,Açelya Elmas Serhat Onat, Selçuk Kılınç, Hakan Eksen,Ümit Okur,Kenan Acar gibi isimler katıldı. Film gösterimi öncesi basın mensuplarının karşısına çıkanekip soruları yanıtladı.

Gökhan Mumcu

İlk sinema filmi yapımcılığı olan Gökhan Mumcu'nun heyecanı dikkatlerden kaçmazken duygularını," Hem eğlendik hem iş ürettik, çok yorulduk izleyici ile buluşturacağız çok heyecanlıyız, umarım izleyici beğenir, benim ilk filmin çok heyecanlıyım bakalım neler olacak, ben yapımcı olarak bu filmde yola çıktım setlerde başımıza gelen olayların bu filmde başımıza gelmemesi için gece gündüz çalıştım. Umarım karşılığını alırız biz çıkan üründen memnunuz benim tabirimle rüya takımdan güzel bir iş çıktı" şeklindeki sözleriyle ifade etti.

Burak Satıbol

Filmde bir psikiyatrisi canlandıran Burak Satıbol,"Çok keyifli bir film çektik, harika yerlerde güzel bir film çektik, çok eğlendik inşallah izleyici sever" dedi.

Murat Genç

Sosyal medya ile ünlenen ilk başrol deneyimi olan Murat Genç"Güzel bir ekip samimi bir iş çıkardık, İnşallah gişesi çok bol olur" dedi

Buse İskenderoğlu

İlk sinema filmi için kamera karşısına geçen eski Türkiye güzeli Buse İskenderoğlu derin dekolteli kıyafeti ile dikkat çekerken duygularını," Çok güzel bir deneyim oldu, biz çok eğlendik, inşallah seyircide bizimle birlikte çok eğlenir." sözleriyle ifade etti

Kadir Polatçı

İşler Güçler dizisinde yıldızı parlayan filmde başrolü üstlenen Polatçı," Çok eğlenceli, güldüğümüz eğlendiğimiz kendi adıma Burak Satıbol ve Ayhan Taş ile bir kaç projede beraber çalıştığımız için dahada kolay oldu. Diğer arkadaşlarımızla uyumu yakaladık ve film koptu gitti umarım izleyici de sever gişesi bol olur. Filmin hakkını alırız" dedi

Aslı Tandoğan

Galaya yakın arkadaşı Gökhan Mumcu'ya destek olmak amacıyla katılan oyuncu Aslı Tandoğan samimi açıklamalarda bulundu." Bana bu filmden teklif geldi, ancak tarihler uyuşmadı ama bir sonraki filmde oynama sözü verdim. Benim Söz Vermiştim filmi vizyona girdi ver hemen çıktı. Okullar tatil olunca bizim filme ilgi çok azaldı ve vizyonda çok kısa süre kaldı. Bende bi anne olarak çocuğuma vakit ayırıyorum, o yüzden izleyiciye kızmıyorum zamanlama yanlış oldu." diyerek filmi hakkında özeleştiride bulundu.

Ümit Karan

Arkadaşı Kadir Polatçı'ya destek olmak için gelen eski milli futbolcu Ümit Karan," Türk sinemasının gelişmesi adına böyle yapımlara destek verilmeli bende sinemanın yaşaması adına desteğe geldim umarım gişesi bol olur" dedi

Kaynak: Bültenler