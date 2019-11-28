Hemen Döneriz
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Hemen Döneriz

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona girecek.

28.11.2019 10:32 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:35
Hemen Döneriz

'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona girecek.

"Hemen Döneriz"

'ın yönetmen koltuğunda oturduğu; , Kadir Polatcı, Murat Genç, Burak Satıbol, Açelya Elmas, Hüseyin Elmalıpınar, Amir Zakaria, Buse İskenderoğlu, Ayhan Taş, Samet Serhat Sarı ve Esin Civangil'in oynadığı "Hemen Döneriz" yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Gökhan Mumcu'nun yapımcılığını üstlenip başrolünde yer aldığı yapım, başlarına türlü işler açan bir arkadaş grubunun hikayesini konu ediyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Hemen Döneriz
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