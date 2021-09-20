Hemcinsiyle ilişki yaşadığını açıkladı

28 yaşındaki ABD'li şarkıcı Miley Cyrus, cinsellik itirafıyla adından söz ettirdi.

Bir radyo programına katılan Cyrus, ilk cinsel deneyimini iki kızla yaşadığını söyledi. Cyrus, birlikte olduğu ilk erkeğin ise eski eşi Liam Hemsworth olduğunu belirtti.

Bu gerçeği 10 yıl boyunca eski eşi Hemsworth'ten sakladığını belirten Cyrus, "16 yaşına kadar bir erkekle sonuna kadar gitmemiştim.

İlk kez birlikte olduğum adamla yıllar sonra evlendim, bu çok çılgınca. Ona ilk olduğunu söylemedim çünkü bir ezik gibi görünmek istemedim" dedi.

2018 yılında evlenen Cyrus ve Hemsworth, 2020'de boşanmıştı.

28 yaşındaki Cyrus, geçtiğimiz günlerde, "Seks oyuncaklarını severim" diyerek sevenlerini şaşırtmıştı. Miley Cyrus bunları cinsel hayatı için alırken dekoratif amaçlı da kullandığını da ifade etmişti. Cyrus açıklamasında "Onları kendim için alıyorum ama sonunda iç tasarım için kullanıyorum. Seks ve iç tasarım aslında el ele gider" ifadelerine yer vermişti.