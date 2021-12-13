Hem lise okuyor, hem okulların demir işlerini yapıyorlar

BURSA (İHA) - Bursa'da meslek lisesi öğrencileri, hem okuyor, hem de okulların demir işleri ihtiyaçlarını ücretsiz yapıyor.

Keles Çok Programlı Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Bölümü öğrencileri, okullara malzeme desteği veriyor. Okullar ihtiyaçlarını Keles Çok Programlı Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Bölümü öğrencilerine iletiyor. Öğrenciler gelen siparişe göre ellerinde olan malzemelerle ürünleri yapıp okullara gönderiyor. Okulların kale direği, demir korkuluk ve bütün demir işlerini yapan öğrenciler herkesin takdirini kazanıyor. Bir yandan eğitim gören öğrenciler, diğer yandan da pratik yapıp işi öğreniyor. Bu okuldan mezun olan öğrenciler 6 bin liraya hemen iş buluyor.

Okullarında pratik yaparken aynı zamanda da diğer okulların ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade eden öğrenciler, "Metal teknolojisi öğrencisiyiz. Burada kaynak ve metalle ilgili işleri öğreniyoruz. Diğer okulların ihtiyacı olan metal işlerini de burada ücretsiz olarak yapıyoruz" dedi.

Okulun öğretmenleri ise, "Bizim öğrencilerimiz ilçedeki okullarda nerede bir noksan varsa gidermeye çalışıyor. Bu okulda ağır sanayiin kalifiye eleman ihtiyacını karşılıyoruz. Bu okuldan mezun olan öğrenciler 6 bin liraya hemen kendileri iş bulabiliyor" şeklinde konuştu.

(Burak Türker - Ahmet Arslan/ İHA)