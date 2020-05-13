Hem köyün muhtarı hem de sokak hayvanlarının muhtarı
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Hem köyün muhtarı hem de sokak hayvanlarının muhtarı

Hem köyün muhtarı hem de sokak hayvanlarının muhtarı Amasya'nın Taşova ilçesi Boraboy Köyü Muhtarı İzzet Öz, köy çevresine terk edilen sokak hayvanlarını her gün elleri ile besliyor.

Hem köyün muhtarı hem de sokak hayvanlarının muhtarı
13.05.2020 11:36 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:43

Hem köyün muhtarı hem de sokak hayvanlarının muhtarı

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesi Boraboy Köyü Muhtarı İzzet Öz, köy çevresine terk edilen sokak hayvanlarını her gün elleri ile besliyor. Hem köyün muhtarı hem de hayvanların muhtarı olarak onların da sesi olabilmek için her gün 10-15 ekmek alıp hayvanlara dağıtıyor.

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta yer alan Borabay Tabiat Parkı'na bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) salgını sebebi ile insanların gelmemelerinden dolayı sokak hayvanları bu durumdan olumsuz olarak etkilendi.

Boraboy Köyü Muhtarı İzzet Öz, her gün aldığı 10-15 ekmeği köyde bulunan tüm köpekleri tek tek elleriyle besleyerek hayvanların aç kalmamaları için canla başla uğraşıyor.

Muhtar Öz, "Göreve gelmeden 6 ay önce seçimlerden Bursa'dan buraya geldim. 40 sene Bursa'da kaldık. Köyümüze geldik. Baktık başı boş hayvan çok. Ekmek isteyemiyor, su isteyemiyor, biz istediğimiz gibi karnımızı doyuruyoruz. Biz de kendi imkanlarımız doğrultusunda 2 sene civarında işte geleli oldu. 2 senedir bu hayvanları burada köy içinde akşamları sabahları bakıyoruz, doyuruyoruz. Şimdi özellikle virüs nedeniyle sokaklarda kimse kalmadı. Herkes evine çekildi. Bu hayvanlar yiyecek arıyor, bütün çöp bidonlarını deviriyorlar aç kaldıkça. Biz de bunlara istinaden hem sevaptır diyoruz, karınlarını doyursunlar diye ekmek elimizde geziyoruz. Karınlarını doyuruyoruz. Onlar da bizi takip ediyor. Akşam olunca geliyorlar zaten. 10-15 arası değişiyor (Ekmek sayısı). 15- 16 tane köpek var. Yavruları da var ama onları daha çıkarmadılar. Onlar daha evlerin altında saklı çıkarmıyorlar gün yüzüne. Tüm insanların bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Bilakis şu durumda sokaklarda kimse yokken bu hayvanlar aç çırpınıp duruyor. Bunlara bir parça ekmek, senin yediğin bir parça bir kalem pirzoladan daha lezzetli gelir. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

Hem köyün muhtarı hem de sokak hayvanlarının muhtarı

Kaynak: İHA

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