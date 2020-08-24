HEM'e kumaş desteği
Samsun Bafra Umut Derneği, Halk Eğitim Merkezine kumaş desteğinde bulundu.
24.08.2020 16:45 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:48
Samsun Bafra Umut Derneği, Halk Eğitim Merkezine kumaş desteğinde bulundu.
Bafra ilçesinde faaliyet gösteren Umut Derneği maske dikim çalışmalarını yürüten Halk Eğitim Merkezine kumaş desteğinde bulundu. Müdür Yardımcıları Özlem Ölmez, "Pandemi sürecinde maske üretimi gerçekleştiren Halk Eğitim Merkezine bizimde bir katkımız olsun istedik. Kumaş desteklerimizin devamı gelecektir" dedi. - SAMSUN
Kaynak: İHA