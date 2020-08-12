Hem asistan hekimini hem de onun çocuğunu dünyaya getirdi
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Hem asistan hekimini hem de onun çocuğunu dünyaya getirdi

İzmir'de kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapan Atakan Topuz, 30 yıl önce şu anda asistanı olarak görev yapan Irmak Atcı Doğdu'yu şimdi de onun kızını dünyaya getirdi.

12.08.2020 12:10 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:18

İzmir'de kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapan Atakan Topuz, 30 yıl önce şu anda asistanı olarak görev yapan Irmak Atcı Doğdu'yu şimdi de onun kızını dünyaya getirdi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıklar ve Doğum Servisi'nde görev yapan 40 yıllık hekim 64 yaşındaki Topuz, 1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama Hastanesi'nde Irmak Atcı Doğdu'yu dünyaya getirdi.

Doğumun ardından Irmak Atcı Doğdu'yu bir daha görmeyen Topuz, 4 yıl önce tıpta uzmanlık sınavını kazanan Doğdu'yla SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde birlikte çalışmaya başladı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi'nde asistan hekim olarak görev yapmaya başlayan Doğdu, annesi Tülin Kılıçkaya'dan kendisini dünyaya getirdiği hekimin aynı serviste eğitim aldığı Uzman Doktor Atakan Topuz olduğunu öğrendi.

Doğdu ve Topuz 4 yıldan bu yana yüze yakın doğuma birlikte girdi.

Geçen yıl hayatını meslektaşı Burak Doğdu ile birleştiren Irmak Atcı Doğdu'ya hamile kaldığı süreçte de en büyük destek yine Topuz'dan geldi.

Asistanının doğum öncesi kontrollerini kendisi yapan Topuz, 1,5 ay önce klinik sorumlusu Uzman Doktor Sibel Bakiye Civaş'ın gerçekleştirdiği doğum ekibinde yer alarak İdil bebeğin dünyaya gelmesini sağladı.

"Dünyaya getirdiğim asistanımın doğumunda da yanında olmak istedim"

Uzman Doktor Atakan Topuz, AA muhabirine, asistanını dünyaya getiren hekimin kendisi olduğunu öğrendiğinde çok mutlu olduğunu söyledi.

Dünyaya getirdiği bebekle yıllar sonra meslektaş olmanın çok farklı bir duygu olduğunu belirten Topuz, "İnsan bu vesileyle aslında yaşlandığını hissediyor. İlk öğrendiğimde çok mutlu olmuştum. Irmak çok başarılı bir hekim onunla çok bebeğin doğumuna girdik, birçok ameliyata beraber girdik. O çok başarılı bir hekim." dedi.

Topuz, asistanının düğününde ailesiyle karşılaştığını, o an yıllar öncesine gittiğini ve gözyaşlarına hakim olamadığını söyledi.

Doğdu'nun hamile olduğunu öğrendiğinde torunu dünyaya gelecekmiş gibi sevindiğini anlatan Topuz, şunları kaydetti:

"Doğumunu yaptırdığım bir bebeğin özellikle de meslektaşımın hamilelik kontrollerini üstlenmek benim için ayrı bir mutluluktu. Doğumuna kliniğimizdeki tüm doktorlarla beraber girdik. Çünkü Irmak bizim için özel bir insandı. Onun bu mutlu anında yanında olmak istedik. Benim için bu doğumun ayrı bir yeri vardı. Çok heyecanlandım. Ben kendisini hem bebeğini dünyaya getirdiğim için heyecanlandım. Bugün de doğumdan sonra İdil bebeği ilk kez kucağıma aldım. Yine aynı heyecanı hissettim."

"Topuz, ultrasondan kontrol yaparken kızımı torumun diye seviyordu"

Irmak Atcı Doğdu da Topuz'un yıllar önce doğumunu yaptırdığını öğrendiğinde çok mutlu olduğunu, yaşamında hocasının çok önemli yeri olduğunu belirtti.

Doğdu, şöyle konuştu:

"Atakan hocam benim babam gibi. Beni hem dünyaya getirdi hem de çok sevdiğim doktorluk mesleğinde onun öğrettiği bilgiler sayesinde ülkemizin birçok yerinde hastalara şifa dağıtacağım. Doğum öncesi ultrasondan kontrol yaparken kızımı 'torunum' diye seviyordu. Hamilelik sürecimde de doğum anında da beni yalnız bırakmadı. Ben de onun gibi bir doktor olmak istiyorum."

Doğdu'nun annesi Tülin Kılınçkaya da yıllar önce kızını dünyaya getirdiği doğumda Topuz'un kendisine çok destek verdiğini anlatırken, "Kızımın onun yanında asistan hekim olarak uzmanlık eğitimini yapacağını öğrendiğimde çok sevinmiştim. O evladımı kendi kızı gibi gördü, doğumunda bile yalnız bırakmadı. Yaptığı her şey için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hem asistan hekimini hem de onun çocuğunu dünyaya getirdi

Kaynak: AA

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