ESKİŞEHİR HELYUM GAZI TÜPLERİ PATLADI, MÜSTAKİL EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
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ESKİŞEHİR HELYUM GAZI TÜPLERİ PATLADI, MÜSTAKİL EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de, depo olarak kullanılan müstakil evde, uçan balon şişirilen 12 helyum gazı tüpünden 3'ü, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

ESKİŞEHİR'de, depo olarak kullanılan müstakil evde, uçan balon şişirilen 12 helyum gazı tüpünden 3'ü, henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Yan binalara da hasar veren patlamanın ardından evin çatısı çöktü, duvarlarında derin çatlaklar oluştu. Yeşiltepe Mahallesi'nin muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, patlama sırasında mahallede panik yaşandığını, evde kimse bulunmadığı için yaralanan olmadığını söyledi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi Çam Sokak'ta Mehmet Ali Şimşek ile arkadaşı Mevlüt Kısa'nın depo olarak kullandıkları müstakil evde, dün patlama meydana geldi. Panik yaşayan çevredekilerin ihbarıyla gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede, uçan balonların şişirildiği 12 helyum gazı tüpünden 3'ünün patladığını ve evde kimsenin olmadığını tespit etti. Patlamanın şiddetiyle ev, kullanılamaz hale gelirken, çatısı da çöktü. Duvarlarında derin çatlakların meydana geldiği ev, yapılan incelemelerin ardından güvenlik şeritleri çekilerek, kapatıldı. Patlama sırasında evde kimse bulunmadığı için yaralanan da olmadı

Yeşiltepe Mahallesi'nin muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, müstakil evin depo olarak kullanıldığını ve patlama sırasında boş olduğunu söyledi. Büyük gürültü nedeniyle mahallede kısa süreli de olsa panik yaşandığını kaydeden Açıkgöz, 'Mahallemdeki vatandaşlardan biri, burada uçan balon şişirip, ailesini geçindirmeye çalışıyordu. Dün helyum tüpü patladı. Çevredeki vatandaşların korkmasına ve paniğe sebep oldu. Hepsi bir yana, cana zarar gelmedi. Sadece evde hasar var. Evini geçindirmek zorunda olan bir kardeşimin şu an yaşadığı psikoloji tartışılmaz" dedi.

Polis ve itfaiye ekiplerinin patlamayla ilgili soruşturması sürüyor.

ESKİŞEHİR HELYUM GAZI TÜPLERİ PATLADI, MÜSTAKİL EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
ESKİŞEHİR HELYUM GAZI TÜPLERİ PATLADI, MÜSTAKİL EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
ESKİŞEHİR HELYUM GAZI TÜPLERİ PATLADI, MÜSTAKİL EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
ESKİŞEHİR HELYUM GAZI TÜPLERİ PATLADI, MÜSTAKİL EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
ESKİŞEHİR HELYUM GAZI TÜPLERİ PATLADI, MÜSTAKİL EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
ESKİŞEHİR HELYUM GAZI TÜPLERİ PATLADI, MÜSTAKİL EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
ESKİŞEHİR HELYUM GAZI TÜPLERİ PATLADI, MÜSTAKİL EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
ESKİŞEHİR HELYUM GAZI TÜPLERİ PATLADI, MÜSTAKİL EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
ESKİŞEHİR HELYUM GAZI TÜPLERİ PATLADI, MÜSTAKİL EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
ESKİŞEHİR HELYUM GAZI TÜPLERİ PATLADI, MÜSTAKİL EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
ESKİŞEHİR HELYUM GAZI TÜPLERİ PATLADI, MÜSTAKİL EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
ESKİŞEHİR HELYUM GAZI TÜPLERİ PATLADI, MÜSTAKİL EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
ESKİŞEHİR HELYUM GAZI TÜPLERİ PATLADI, MÜSTAKİL EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
ESKİŞEHİR HELYUM GAZI TÜPLERİ PATLADI, MÜSTAKİL EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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