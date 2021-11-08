Helvacıoğlu, 1 haftalık belediye çalışmalarını açıkladı

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Keşan'ın gelişimi için çok çalışmaya devam ettiklerini belirten Helvacıoğlu, "Geçen hafta içinde; bir vaadimizi daha yerine getirerek 'otogar yolu'nu sorun olmaktan çıkardık. Sosyal Hizmet Çadırımızı kurarak paylaşmanın, Yeni Mahallemizdeki şenliğimizle birlikteliğimizin en güzel örneklerini verdik. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü'nde 1 saatlik şehir turuyla yapılan çalışmaları seyrettik. Bize, ileri dönüşüm atölyemizde atıkları tekrar kullanıma kazandırmak, her mahalleye yeni ve modern muhtarlıklar kurmak yakışır. Bize Trakya Üniversitesi ile Afet Eğitimi Protokolü İmzalamak, Bayrampaşa Belediyesi ile işbirliği yapmak, Edirne İŞKUR'la, istihdam için el sıkışmak yakışır. Lösemili çocuklar haftasında küçük bedenlerin büyük mücadelesinde yanlarında olmak, sevimli can dostlarımızın mama odaklarını hiç boş bırakmamak yakışır. Hayatımız için emniyet kemeri kullanımında duyarlı olmak, aşı merkezinde Keşanlıya hizmet etmek, öğrencimizle okula gittiğini görmek yakışır. Bir önceki haftaya göre hastane civarının çehresi değiştirilmiş, artık daha fazla yolu yapılmış, yollarının çizgileme çalışmaları bitirilmiş. Geçen hafta iki ihalesini de şeffaf yapmış, devam eden projelerinde önemli mesafeler almış bir şehir. Geçen hafta, kurumlar arası futbol turnuvasıyla, Çorlu'da satış yapan kadın kooperatifimiz TEKKOOP ile kültür turlarında Edirne gezisine uğurladığımız 30 Keşanlı kadınımızla yaşayan, üreten, aktif bir şehir. Yollarımıza verdikleri destek için Karayolları 1. Bölge Müdürümüze, Kasım Ayı Olağan Meclis toplantımızla Keşan'ın gelişimine katkı sunan meclis üyelerimize teşekkür ederiz. Çünkü; spor tesisleri için gece çalışan, Keşan'ın altyapısı için mesai düşünmeden gayret eden, projeler üreten, takip eden, kapılar çalan, nikahlardan sünnetlere, hayırlardan işletme açılışlarına, cenaze törenlerinden engellilere, esnaf ve vatandaş ziyaretlerine Keşanlılarla olan Mesai gözetmeden çalışan belediye aileniz var. Keşan'a katkı sunmanın gururuyla iyi haftalar değerli Keşanlılar."

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