Helsinki Havalimanı'nda koronavirüsü tespit eden köpekler göreve başladı: 'Yüzde 100'e yakın bir...
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BBC

Helsinki Havalimanı'nda koronavirüsü tespit eden köpekler göreve başladı: 'Yüzde 100'e yakın bir...

25.09.2020 10:52 | Son Güncelleme: 25.09.2020 10:56
Helsinki Havalimanı'nda koronavirüsü tespit eden köpekler göreve başladı: 'Yüzde 100'e yakın bir...

Finlandiya'da koronavirüs taşıyan kişileri tespit etmek için eğitilen köpekler bu hafta Helsinki-Vantaa Havalimanı'nda görev yapmaya başladı.

Finlandiya'da koronavirüs taşıyan kişileri tespit etmek için eğitilen köpekler bu hafta Helsinki-Vantaa Havalimanı'nda görev yapmaya başladı.

Helsinki Üniversitesi'nce deneme amaçlı olarak başlatılan programa gönüllüler tarafından eğitilen 15 köpek katılıyor.

Prof. Anna Hielm-Bjorkman, Reuters ajansına köpeklerin koronavirüsü belirtilerin ortaya çıkmasından beş gün önce tespit edebildiklerini belirterek "Virüsü yakalamada çok başarılılar. %100'e yakın bir doğruluk orana yaklaştık" dedi.





Köpekler, yolcuların boyunlarına sürdüğü bezleri kokluyor

Uygulama kapsamında havalimanına gelen yolcular, bir beze boyunlarını siliyorlar.

Daha sonra bu bez parçaları köpeklerin koklaması için küçük kutulara konuluyor.

Köpeklerin birkaç dakika içinde koronavirüsü tespit edebildikleri belirtiliyor.





Deneme programına katılan yolculardan sonucu doğrulamak için sürüntü örneği de alınıyor.

Vantaa Belediye Başkan Yardımcısı Timo Aronkyto, gelecekte koronavirüs için eğitilen köpeklerin, gümrüklerde uyuşturucu arayan köpekler gibi yolcuların arasında dolaştırılabileceğini söyledi.

Helsinki Havalimanı'nda koronavirüsü tespit eden köpekler göreve başladı: 'Yüzde 100'e yakın bir...
Helsinki Havalimanı'nda koronavirüsü tespit eden köpekler göreve başladı: 'Yüzde 100'e yakın bir...
Helsinki Havalimanı'nda koronavirüsü tespit eden köpekler göreve başladı: 'Yüzde 100'e yakın bir...
Helsinki Havalimanı'nda koronavirüsü tespit eden köpekler göreve başladı: 'Yüzde 100'e yakın bir...
BBC
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