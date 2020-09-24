Helsinki Havalimanı'nda Covid-19'u tespit etmek için eğitimli köpekler kullanılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Helsinki Havalimanı'nda Covid-19'u tespit etmek için eğitimli köpekler kullanılacak

24.09.2020 18:17 | Son Güncelleme: 24.09.2020 18:22
Helsinki Havalimanı'nda Covid-19'u tespit etmek için eğitimli köpekler kullanılacak

Finlandiya'daki Helsinki Havalimanı'nda eğitimli köpekler Covid-19 taşıyan yolcuları tespit etmek için kullanılacak.

Finlandiya'daki Helsinki Havalimanı'nda eğitimli köpekler Covid-19 taşıyan yolcuları tespit etmek için kullanılacak.

Korona virüs salgını Avrupa'da yeniden etkisini arttırmaya başlarken, Finlandiya'da Covid-19'a karşı yeni bir tedbir alındı. Başkent Helsinki'de bulunan Helsinki Havalimanı'nda özel eğitilmiş koklayıcı köpekler Covid-19 taşıyan yolcuları tespit etmek amacı ile kullanılacak. Helsinki Üniversitesi'ndeki veteriner hekimler tarafından yapılan ön testler sonucunda köpeklerin virüsü neredeyse yüzde 100 kesinlikle tespit edebileceğinin öne sürülmesinin ardından toplam 10 köpekten 4'ü bugün havalimanında işe başladı. Helsinki Havalimanı Direktörü Ulla Lettijeff yaptığı açıklamada, "Bildiğimiz kadarıyla başka hiçbir havaalanı bu kadar fazla eğitimli köpeği korona virüse karşı kullanmaya kalkışmadı" dedi.

Havalimanına gelen yolcular mendil ile cildini sildikten sonra mendili bir bardağa bırakacak ardından eğitimli köpekler bu numuneyi koklayarak Covid-19'u tespit etmeye çalışacak. Yolcular bu teste gönüllü olarak katılacaklar. Köpeğin olumlu sonuç bildirmesi halinde yolcu sağlık istasyonuna yönlendirilecek.

Eğitilmiş hayvanların, semptomlar ortaya çıkmadan önce ve testlere göre çok daha küçük bir numuneden virüsü tanımlayabildiği belirtildi. Bir köpek, virüsü tespit etmek için 10 ile 100 moleküle ihtiyaç duyarken, test ekipmanları ise 18 milyon moleküle ihtiyaç duyuyor.

Finlandiya'da son iki haftada 798 vaka tespit edilirken, vaka sayıları bir önceki 2 haftalık döneme göre iki kat artış gösterdi. Ülkede şu ana kadar 9 bin 379 kişide Covid-19 tespit edilirken, 343 kişi ise virüs nedeni ile hayatını kaybetti. - HELSİNKİ

Helsinki Havalimanı'nda Covid-19'u tespit etmek için eğitimli köpekler kullanılacak
Helsinki Havalimanı'nda Covid-19'u tespit etmek için eğitimli köpekler kullanılacak
Helsinki Havalimanı'nda Covid-19'u tespit etmek için eğitimli köpekler kullanılacak
Helsinki Havalimanı'nda Covid-19'u tespit etmek için eğitimli köpekler kullanılacak
Helsinki Havalimanı'nda Covid-19'u tespit etmek için eğitimli köpekler kullanılacak
Helsinki Havalimanı'nda Covid-19'u tespit etmek için eğitimli köpekler kullanılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Volkan Bozkır Angela Merkel Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Seda Sayan Bülent Ersoy Aytaç Ağırlar Candaş Tolga Işık
Spor Tisserand Tamer Tuna Mbaye Diagne Hamza Hamzaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Deprem Jandarma Hırsızlık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Helsinki Havalimanı'nda Covid-19'u tespit etmek için eğitimli köpekler kullanılacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 18:25:38. #1.14#
title