Hellbound konusu ne, oyuncuları kimler? Hangi ülkenin? Netflix izlenme rekoru kıran Hellbound konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Hellbound, Yeon Sang-ho tarafından yönetilen, aynı adlı kendi webtoonuna dayanan, Güney Koreli bir kara fantezi televizyon dizisidir. Hellbound dizisi konusu ne merak ediliyor. Peki, Hellbound konusu ne, oyuncuları kimler? Oyuncu kadrosunda kimler var? Hangi ülkenin? Netflix izlenme rekoru kıran Hellbound konusu nedir? Detaylar sizlerle...

HELLBOUND NE DEMEK?

Hellbound İngilizce bir kelimedir. Türkçe karşılığı "Cehennemlik" demektir.

HELLBOUND DİZİSİ HANGİ ÜLKENİN?

Hellbound, Güney Kore yapımlı bir dizidir.

HELLBOUND NEDİR?

Hellbound, Yeon Sang-ho tarafından yönetilen, aynı adlı kendi webtoonuna dayanan, Güney Koreli bir kara fantezi televizyon dizisidir. Dizi, Yoo Ah-in, Kim Hyun-joo, Park Jeong-min, Won Jin-ah ve Yang Ik-june'un başrollerini paylaştığı, birdenbire insanları cehenneme mahkum etmek için ortaya çıkan doğaüstü varlıklar hakkında orijinal bir Netflix yayınıdır.

Dizinin pilot bölümü, 2021 Toronto Uluslararası Film Festivali'nde 9 Eylül 2021'de TV dizisinin Primetime programında gösterildi ve festivale katılan ilk Kore draması oldu. 19 Kasım 2021'de Netflix'te yayınlandı ve ertesi gün Squid Game'i geçerek dünyanın en çok izlenen Netflix dizisi oldu.

HELLBOUND DİZİSİ KONUSU NE?

Başka yerlerden gelen yaratıklar, insanları şiddetle cehenneme mahkûm etmekte ve ilahi adalet teorisine dayalı bir dini mezhebin ortaya çıkmasını teşvik etmektedir.

"Hellbound" dizisi, Dünya'nın alternatif bir gerçeklik versiyonunda gerçekleşir, burada doğaüstü yaratıklar aniden kehanetler sunmak ve insanları Cehenneme sürüklemek için ortaya çıkar.

1-3. bölümler olayları araştıran bir dedektif olan Jin Kyeong-hoon'a ve Yeni Gerçek'in başkanı Jeong Jin-soo'ya odaklanırken, 4-6. bölümler 5 yıl sonra gerçekleşir ve bir yapım olan Bae Young-jae'ye odaklanır. Yönetmen, yeni doğan bebeğinin Cehenneme bağlı olduğu gerçeğiyle mücadele etmek zorunda kalır.

HELLBOUND OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler:

Yoo Ah-in : Jeong Jin-soo

Park Sang-hoon : young Jeong Jin-soo

Kim Hyun-joo : Min Hye-jin

Park Jeong-min : Bae Young-jae

Won Jin-ah : Song So-hyun

Yang Ik-june : Jin Kyeong-hoon

Yardımcı karakterler:

Kim Do-yoon : Lee Dong-wook

Kim Shin-rok : Park Jeong-ja

Ryu Kyung-soo : Yoo Ji

Lee Re : Jin Hee-jeong

Im Hyeong-guk : Gong Hyeong-joon

HELLBOUND NE ZAMAN ÇIKTI?

Dizi Netflix'te 19 Kasım 2021 tarihinde yayınlandı.

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