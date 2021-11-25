Hellbound konusu ne, oyuncuları kimler? Hangi ülkenin? Netflix izlenme rekoru kıran Hellbound konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?
Netflix'in yeni Güney Kore yapımı dizisi Hellbound oldukça dikkat çekiyor. Hellbound dizisi, Squid Game'in kırdığı rekoru geçmiş durumda. Dizi severler, Hellbound konusu ne, oyuncuları kimler? Hangi ülkenin? Netflix izlenme rekoru kıran Hellbound konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? merak ediyor. Peki, Hellbound nedir? Hellbound ne demek? Hellbound konusu nedir? Hellbound kaç sezon? Hellbound kaç bölüm? İşte bilgiler...
Hellbound, Yeon Sang-ho tarafından yönetilen, aynı adlı kendi webtoonuna dayanan, Güney Koreli bir kara fantezi televizyon dizisidir. Hellbound dizisi konusu ne merak ediliyor. Peki, Hellbound konusu ne, oyuncuları kimler? Oyuncu kadrosunda kimler var? Hangi ülkenin? Netflix izlenme rekoru kıran Hellbound konusu nedir? Detaylar sizlerle...
Hellbound İngilizce bir kelimedir. Türkçe karşılığı "Cehennemlik" demektir.
Hellbound, Güney Kore yapımlı bir dizidir.
Hellbound, Yeon Sang-ho tarafından yönetilen, aynı adlı kendi webtoonuna dayanan, Güney Koreli bir kara fantezi televizyon dizisidir. Dizi, Yoo Ah-in, Kim Hyun-joo, Park Jeong-min, Won Jin-ah ve Yang Ik-june'un başrollerini paylaştığı, birdenbire insanları cehenneme mahkum etmek için ortaya çıkan doğaüstü varlıklar hakkında orijinal bir Netflix yayınıdır.
Dizinin pilot bölümü, 2021 Toronto Uluslararası Film Festivali'nde 9 Eylül 2021'de TV dizisinin Primetime programında gösterildi ve festivale katılan ilk Kore draması oldu. 19 Kasım 2021'de Netflix'te yayınlandı ve ertesi gün Squid Game'i geçerek dünyanın en çok izlenen Netflix dizisi oldu.
Başka yerlerden gelen yaratıklar, insanları şiddetle cehenneme mahkûm etmekte ve ilahi adalet teorisine dayalı bir dini mezhebin ortaya çıkmasını teşvik etmektedir.
"Hellbound" dizisi, Dünya'nın alternatif bir gerçeklik versiyonunda gerçekleşir, burada doğaüstü yaratıklar aniden kehanetler sunmak ve insanları Cehenneme sürüklemek için ortaya çıkar.
1-3. bölümler olayları araştıran bir dedektif olan Jin Kyeong-hoon'a ve Yeni Gerçek'in başkanı Jeong Jin-soo'ya odaklanırken, 4-6. bölümler 5 yıl sonra gerçekleşir ve bir yapım olan Bae Young-jae'ye odaklanır. Yönetmen, yeni doğan bebeğinin Cehenneme bağlı olduğu gerçeğiyle mücadele etmek zorunda kalır.
Ana karakterler:
Yoo Ah-in : Jeong Jin-soo
Park Sang-hoon : young Jeong Jin-soo
Kim Hyun-joo : Min Hye-jin
Park Jeong-min : Bae Young-jae
Won Jin-ah : Song So-hyun
Yang Ik-june : Jin Kyeong-hoon
Yardımcı karakterler:
Kim Do-yoon : Lee Dong-wook
Kim Shin-rok : Park Jeong-ja
Ryu Kyung-soo : Yoo Ji
Lee Re : Jin Hee-jeong
Im Hyeong-guk : Gong Hyeong-joon
Dizi Netflix'te 19 Kasım 2021 tarihinde yayınlandı.
Haberler.com - Gündem