Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı
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Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı

Karantina sürecinde formunu koruyan 47 yaşındaki Helin Avşar, bikini giyerek kusursuz vücudunu sergiledi. O anları Instagram hesabından paylaşan Avşar'a ilk yorum ablası Hülya Avşar'dan geldi. Kız kardeşinin fiziğine hayran kalan Avşar, "Muhteşem" yorumunu yaparak kalp emojileri koydu.

02.08.2020 11:35 | Son Güncelleme: 02.08.2020 11:47

Son zamanlarda yüzündeki estetik müdahalelerden dolayı gündemden düşmeyen Halin Avşar, sosyal medya hesabından bikinili bir pozunu paylaştı. Karantina döneminde formunu koruyan Avşar, kusursuz fiziğiyle ablası Hülya Avşar'ı bile kendine hayran bıraktı.

"MUHTEŞEM"

Aylardır karantinada olduğu İstanbul'daki evinden Ayvalık Cunda Adası'na giden 47'lik Helin Avşar, güzel havanının tadını çıkarıyor. Birçok kişinin aksine karantinadan zayıflayarak çıkan Avşar, Instagram hesabından "En sevdiğim saat" notuyla bikinili pozunu paylaşarak fiziğiyle herkesi kendine hayran bıraktı.

Avşar'a ilk yorum 56 yaşındaki ablası Hülya Avşar'dan geldi. Kardeşinin bikinili pozuna tepkisiz kalamayan Avşar, "Muhteşem" yorumunu yaptı. Helin Avşar ise ablasının yorumuna "Kim çekti" diyerek karşılık verdi.

Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı
Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı
Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı
Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı
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