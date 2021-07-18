Helin Avşar'dan ilginç bikini tarzı
Helin Avşar, tatilde paylaştığı fotoğrafla adından söz ettirdi. Avşar, yayınladığı kareyle dikkat çekti. İşte detaylar...
Helin Avşar, bikinili fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. Bikinisinin altına spor ayakabı giyen Avşar, loşu yapacağını söyledi. Fit vücuduyla dikkat çeken Avşar, "Koşucağım mesafeyi hesaplıyorumdur" diye yazdı. Kısa sürede binlerce beğeni alan Avşar, takipçilerine kalp emojisi koydu. Avşar, son zamanda kurduğu giyim markasıyla ilgileniyor.
Kaynak: Snob Magazin