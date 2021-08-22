Helikopterle Diyarbakır'a getirilen Muhammed'in kopan parmağı 5 saatte dikildi
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Helikopterle Diyarbakır'a getirilen Muhammed'in kopan parmağı 5 saatte dikildi

Helikopterle Diyarbakır'a getirilen Muhammed'in kopan parmağı 5 saatte dikildi
Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl - Haberler | Güncel

VAN'ın Muradiye ilçesinde kapıya sıkıştırdığı parmağı kopan ve ilk önce Van'a ardından da helikopterle Diyarbakır'a ulaştırılan 2 yaşındaki Muhammed Bünyamin Gümüş, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı.

VAN'ın Muradiye ilçesinde kapıya sıkıştırdığı parmağı kopan ve ilk önce Van'a ardından da helikopterle Diyarbakır'a ulaştırılan 2 yaşındaki Muhammed Bünyamin Gümüş, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Burada 5 saatlik operasyonun ardından, Muhammed'in sol elindeki kopan parmağı yerine dikildi. 

Van'ın Muradiye ilçesinde yaşayan İsmail ve Nurcan Gümüş çiftinin 2 yaşındaki çocukları Muhammed Bünyamin dün sol elini kapıya sıkıştırdı. Parmağı kopan Muhammed, ailesi tarafından hemen Muradiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Muhammed, Van'a sevk edildi.  Devlet Hastanesi'ndeki kontrollerden sonra kopan parmağın yerine dikilmesi için Muhammed'in Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şubesi'ne ait Sikorsky tipi helikopter, Muhammed'i, anne ve babasının refakatinde 112 Acil Servis görevlileriyle Diyarbakır'a ulaştırdı. Olayın üzerinden geçen 5 saatin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Muhammed, hemen ameliyata alındı. 5 saatlik operasyonun ardından Muhammed'in kopan parmağı yerine dikildi. 

'DOKTORLAR YÜZDE 50 ŞANS VERİYOR'Babası İsmail Gümüş, Muhammed'in elini kapıya sıkıştırdığını belirterek, "Aldık onu Muradiye'de hastaneye götürdük. Ondan sonra Van'a gönderdiler. Van'da da o branşta doktor olmadığı için bizi Diyarbakır'a getirdiler. Burada ameliyata aldılar. 5 saat ameliyatta kaldı. Çok şükür şu anda durumu iyi gözüküyor. Doktorlar inşallah düzelir diyorlar. Yüzde 50 şans veriyorlar. Eğer gelişme olursa yarın taburcu edecekler. Olaydan 5 saat sonra ameliyata alındı. Kopan parmağı sürekli buzda tuttuk. 5 saatte zaten ameliyatta kaldı. Şu anda kendinde ve inşallah düzelir. Özelikle Van'daki doktor ve hemşirelere tek tek teşekkür ediyorum. Helikopterdeki arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Çünkü bize çok yardımcı oldular" dedi.

 


- Diyarbakır
Helikopterle Diyarbakır'a getirilen Muhammed'in kopan parmağı 5 saatte dikildi
Helikopterle Diyarbakır'a getirilen Muhammed'in kopan parmağı 5 saatte dikildi
Helikopterle Diyarbakır'a getirilen Muhammed'in kopan parmağı 5 saatte dikildi
Helikopterle Diyarbakır'a getirilen Muhammed'in kopan parmağı 5 saatte dikildi
Helikopterle Diyarbakır'a getirilen Muhammed'in kopan parmağı 5 saatte dikildi
Helikopterle Diyarbakır'a getirilen Muhammed'in kopan parmağı 5 saatte dikildi
Helikopterle Diyarbakır'a getirilen Muhammed'in kopan parmağı 5 saatte dikildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl

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