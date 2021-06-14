Helikopter plaja indi, güneşlenenler şaşkınlık yaşadı (2)

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMASivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce, Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te, bir plaja helikopter inmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce, Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te, bir plaja helikopter inmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bazı sosyal medya sayfalarında 'Plaja İniş Gerçekleştirildi' olarak duyurulan olaya ilişkin olarak; bahse konu hava aracının uçuş planına iniş noktası olarak '364400N-0281600E' olarak belirtildiği, ancak Genel Müdürlüğümüzce yapılan incelemede söz konusu koordinatın plaj bölgesine yaklaşık olarak 5 NM (9.5 km) mesafede bulunduğu tespit edilmiştir. Uçuş Planı çekilirken işletmeler tarafından söz konusu genelgede yer alan tüm gerekli prosedürler uygulamış kabul edilir ve tanımlı alanlar dışında (havaalanı, heliport, helipad, vb.) kalan alanlarda uçuş planına 'ZZZZ' doldurularak koordinat yazılır ve uçuş planı ilgili brifing ofisi tarafından kabul edilir" denildi.

'GEREKLİ GÖRÜLMESİ HALİNDE İDARİ İŞLEM TESİS EDİLECEKTİR'

Açıklamada ayrıca, "Bu bağlamda, tanımsız alanlara iniş/kalkış yapılması işletme ve sorumluluğunda olmakla birlikte olayın özelinde uçuş planında belirtilen koordinat ile iniş yapılan alan arasındaki farkın açıklanması amacıyla ilgili işletme ve pilot açıklamaları talep edilecektir. Söz konusu açıklamalar ve eldeki veriler kapsamında SHY-1 ve SHY-6C Yönetmelikleri kapsamında komisyon kurularak gerekli değerlendirmelerin yapılacağı ve bu değerlendirme kapsamında gerekli görülmesi halinde işletme ve pilot nezdinde idari işlem tesis edilecektir. (SHY-İPC Yönetmeliği kapsamında para cezası, SHY-1 Yönetmeliği kapsamında pilot lisansı üzerinde işlem, vb.)" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu