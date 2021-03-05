Helikopter kazasında şehit düşen askerle ilgili yürek yakan detay: 3 ay önce baba olmuş

Dün öğlen saatlerinde Bitlis'te düşen askeri helikopterde bulunan 11 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz ise yaralandı. Şehitlerimizden Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in ise Afyonkarahisar'daki baba ocağına ateş düşerken, Karadirek'in 3 ay önce baba olduğu öğrenildi.

Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopter, kaza kırıma uğrayarak düştü. Ülkeyi yasa boğan kazada, aralarında 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu 11 askerimiz şehit düştü, 2 askerimiz de yaralandı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazanın ardından şehit olan askerlerimizin ismi açıklandı: Bitlis Tatvan kırsalındaki helikopter kazasında 11 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Kazada Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer, Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal, Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu, Topçu Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz, Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül ve Uzman Çavuş Tolga Demirci.

AFYONKARAHİSAR'A DA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Kazada şehit olan askerlerden Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in acı haberi ise Afyonkarahisar'da yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin babası İbrahim Karadirek, annesi Şerife Karadirek ile eşi Elif Karadirek (24) acı haberi Uydukent Osmangazi Mahallesi'ndeki evlerinde aldı. Şehidin ailesinin evine Türk bayrakları asılırken, haberi duyan komşuları ve diğer yakınları eve akın etti. Şehit evine ayrıca yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı 112 ambulansı da gönderildi.

3 AY ÖNCE BABA OLMUŞ

Şehit Karadirek'in eşi Elif Karadirek ile yaklaşık 1,5 yıl önce evlendiği ve yaklaşık 3 ay önce baba olduğu öğrenildi. Oğlunun 40'nın çıktığını ise şehit Karadirek'in sosyal medyadan büyük bir sevinçle paylaştığı gözlendi. Şehidin cenaze töreninin yer ve zamanının yarın belli olacağı öğrenildi.