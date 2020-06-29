'Helaldir, afiyet olsun' yazdı, kiraz yemek isteyenlere bahçesini açtı
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'Helaldir, afiyet olsun' yazdı, kiraz yemek isteyenlere bahçesini açtı

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Çamlıca köyünde kiraz üreticisi Doğan Köse, duvarına 'Kirazları özenip de yemeden geçen günahını kendi çeksin.

'Helaldir, afiyet olsun' yazdı, kiraz yemek isteyenlere bahçesini açtı
29.06.2020 14:06 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:35

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Çamlıca köyünde kiraz üreticisi Doğan Köse, duvarına 'Kirazları özenip de yemeden geçen günahını kendi çeksin. Helaldir, afiyet olsun' yazarak, kiraz bahçesini herkese açtı. Bölgeden geçerken, yazıyı okuyunca şaşırıp, yol kenarında duranlar, dalından kiraz yemeye başladı.

Çamlıca köyünde oturan kiraz üreticisi Doğan Köse, dalları yola sarkan ağaçlardan kiraz yemek isteyenler için bahçe duvarına 'Kirazları özenip de yemeden geçen günahını kendi çeksin. Helaldir, afiyet olsun' yazısını astı. Kirazları görüp de isteyen herkesin rahatlıkla yemesi için yazıyı astığını belirten Köse, "Bazı vatandaşların çekinerek kiraz kopardığını görünce aklıma böyle bir fikir geldi. Bizler Osmanlı torunları olarak misafirperver, gönlü açık insanlarız. Herkes gönül rahatlığı ile canı çektiğinde kirazları, vişneleri, cevizleri, bademleri, salatalıkları çekinmeden yiyebilir. Buradaki sebze ve meyvelerim ilaçsızdır. Korkmadan, çekinmeden yiyebilirler. 10 yıldır yani emekli olduğumdan beri hep aynı yazıları yazarım. Vatandaşlarımız yemezse kuşlar yiyecek. İlaca karşıyım, canlılara zarar vermeyi sevmiyorum. Dost, düşman hiç önemli değil yoldan geçen yerli- yabancı kapım herkese açık. Zaten hepsini yol kenarına diktim" diye konuştu. 

'RAHMETLİ ANNEMİN, BABAMIN ADAĞI OLSUN'Bahçenin anne ve babasından kaldığını belirten Saniye Köse ise eşiyle birlikte kiraz ürettiklerini ve isteyen herkesin ağaçlardan koparıp yemesi için bu yazıyı astıklarını söyledi. Köse, "Burası bana babamdan kaldı. Eşim Doğan, burayı öyle güzelleştirdi ki herkes, gelir buradan meyvelerimizden yer. Herkes gelip yiyebilir. Helal olsun. Rahmetli annemin ve babamın adağı olsun" dedi. 'BÖYLE KOMŞU HER YERDE BULUNMAZ'

Köse ailesinin komşularından Şeref Doğan ise herkes için örnek davranış olduğunu belirterek, "Bahçesindeki kirazları hiç çekinmeden herkese yedirir. Bu kadar iyi bir komşu her yerde bulunmaz. Cevizi, vişnesi, elması, armudu, dut, hepsinden bahçesinde var. Ama bu sene dolu zarar verdi. Yine de sağ olsun, kiraz tadımızı bu bahçeden sağladık" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

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