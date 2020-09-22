Hekimoğlu yeni sezon 18. bölüm izle! Hekimoğlu 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu dizisi oyuncuları kimler? Hekimoğlu konusu ne?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hekimoğlu yeni sezon 18. bölüm izle! Hekimoğlu 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu dizisi oyuncuları kimler? Hekimoğlu konusu ne?

Hekimoğlu Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. On bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Hekimoğlu 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu 18. bölüm kesintisiz izle!

Hekimoğlu yeni sezon 18. bölüm izle! Hekimoğlu 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu dizisi oyuncuları kimler? Hekimoğlu konusu ne?
22.09.2020 17:34 | Son Güncelleme: 22.09.2020 17:37

Kanal D ekranlarında başlayan Hekimoğlu dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Hekimoğlu dizisi oyuncuları kimler? Hekimoğlu konusu ne merak edildi. Hekimoğlu 18. bölüm izle! Hekimoğlu 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Küçük yaşta bir hasta hastanenin hüznüne hüzün katar. Başta Orhan olmak üzere herkes küçük kızın hastalığına çare bulmak için seferber olur!

Hekimoğlu yeni sezon 18. bölüm izle! Hekimoğlu 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu dizisi oyuncuları kimler? Hekimoğlu konusu ne?

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 15 Eylül Salı yayınlanan 17. Bölümde Selin'in kocasının hayatı tamamen Hekimoğlu'nun ellerindedir. Peki Ateş bu ağır yükün altından kalkabilecek mi?

Hekimoğlu yeni sezon 18. bölüm izle! Hekimoğlu 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu dizisi oyuncuları kimler? Hekimoğlu konusu ne?

Hekimoğlu Selin'in kocasını tedavi etmeyi sonunda kabul eder ancak Selin'in kocası hasta olmadığı konusunda ısrarcıdır.Hekimoğlu'nun verdiği randevulara bile gitmez. Hekimoğlu'yla karşı karşıya gelmekten çekinmektedir ki bu konuda ne kadar haklı olduğu kısa sürede anlaşılır. Hekimoğlu öyle bir oyun oynar ki Selin'in kocası ne olduğunu anlayamadan kendini hastaneye yatırılmış olarak bulur. Artık hayatı Hekimoğlu'nun ellerindedir.

Hekimoğlu yeni sezon 18. bölüm izle! Hekimoğlu 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu dizisi oyuncuları kimler? Hekimoğlu konusu ne?

Diğer yandan sık sık görüşmek durumunda kalan Hekimoğlu ve Selin, kendilerini duygusal olarak sorgulamaktan geri duramazlar. Bir zamanlar birbirlerini çok seven bu ikiliyi zor bir süreç beklemektedir. Zeynep, Hekimoğlu'nun duygularına kapılıp bu vakada sağlıklı kararlar veremediğini savunur. Ve kim bilir? Belki de haklıdır.

Hekimoğlu - Selin aşkı yeniden alevlenebilir mi? Hekimoğlu Selin'in kocasına teşhis koyabilecek mi? Daha da önemlisi Hekimoğlu Selin'in kocasının iyileşmesini isteyecek mi? Hekimoğlu'nu Selin'le yan yana görmek Zeynep'i nasıl etkileyecek?

Hekimoğlu yeni sezon 18. bölüm izle! Hekimoğlu 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu dizisi oyuncuları kimler? Hekimoğlu konusu ne?

HEKİMOĞLU DİZİSİ YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HEKİMOĞLU 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ

HEKİMOĞLU 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ

HEKİMOĞLU 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hekimoğlu 19. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

HEKİMOĞLU OYUNCULARI

Ana karakterler

• Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen): Nefroloji ve enfeksiyon hastalıkları konusunda başarılı bir doktordur. "Herkes yalan söyler" cümlesini kullanmasa günü kötü geçer. Asistan ekibiyle uğraşmayı çok sever. İpek ve Orhan'ın üzerine titrediği doktordur. Kendisi poliklinikte çalışmayı sevmez. Hastanede televizyon izlemeyi sever. Sıradışı aklıyla vakaları farklı bir bakış açısıyla çözer. Bastonla gezer. Ağrı kesicisini taşır.

• Orhan Yavuz (Okan Yalabık): Onkoloji uzmanıdır. Hekimoğlu'nu üniversiteden beri tanıyan ve yaptıklarına saygı duyan tek arkadaşıdır.

Hekimoğlu yeni sezon 18. bölüm izle! Hekimoğlu 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu dizisi oyuncuları kimler? Hekimoğlu konusu ne?

• İpek Tekin (Ebru Özkan): Hastane yöneticisi ve endokrinoloji uzmanıdır. Tıpkı Orhan gibi Hekimoğlu'nu okuldan beri tanıyan arkadaşıdır. Hekimoğlu'yla uğraşmayı çok sever.

• Mehmet Ali Çağlar (Kaan Yıldırım): Hekimoğlu'nun asistanı olan uzman nörolog. Kendisi "Memoli" veya "Dolapdereli" olarak tanınır.

• Emre Acar (Aytaç Şaşmaz): Hekimoğlu'nun asistanı olan kardiyoloji ve yoğun bakım uzmanıdır.

• Zeynep Can (Damla Colbay): Hekimoğlu'nun asistanı olan bağışıklık sistemi uzmanıdır.

• Selin Kurt (Belçim Bilgin): Avukat ve Ateş Hekimoğlu'nun eski eşi.

Yardımcı karakterler

• Alya (Esra Eron): Hastanenin doktorlarından birisi. Orhan hoca ve Ateş hocanın ekibine destek olur.

• Muzo (Muhammed Dede): Hastane çalışanı. Ateş hocaya hep yardımcı olur.

Kaynak: Haberler.com

İlgili Haberler

Hekimoğlu yeni sezon son bölüm 17. bölüm izle! Hekimoğlu 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu dizisi oyuncuları kimler? Hekimoğlu konusu ne?
Hekimoğlu yeni sezon son bölüm 17. bölüm izle! Hekimoğlu 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu dizisi oyuncuları kimler? Hekimoğlu konusu ne?
Baraj 6. bölüm izle! Baraj yeni sezon 7. bölüm fragmanı yayınlandı m? Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj konusu ne?
Baraj 6. bölüm izle! Baraj yeni sezon 7. bölüm fragmanı yayınlandı m? Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj konusu ne?
Masumlar Apartmanı 2. bölüm yeni bölüm izle! Masumlar Apartmanı 3. Bölüm fragmanı yayınlandı mı Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, hangi kanalda?
Masumlar Apartmanı 2. bölüm yeni bölüm izle! Masumlar Apartmanı 3. Bölüm fragmanı yayınlandı mı Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, hangi kanalda?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Volkan Bozkır Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Alişan Müge Anlı Deniz Akkaya Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Mbaye Diagne Sergen Yalçın Josef De Souza Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Adana Çocuk Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hekimoğlu yeni sezon 18. bölüm izle! Hekimoğlu 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu dizisi oyuncuları kimler? Hekimoğlu konusu ne? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 17:37:34. #1.15#
title