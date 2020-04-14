Hekimoğlu yeni bölüm yayınlanacak mı? Hekimoğlu 14. bölüm izle! Hekimoğlu son bölüm izle! Bu akşam Hekimoğlu var mı?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Gündem ›› Hekimoğlu yeni bölüm yayınlanacak mı? Hekimoğlu 14. bölüm izle! Hekimoğlu son bölüm izle! Bu akşam Hekimoğlu var mı? - Haber
Güncel

Hekimoğlu yeni bölüm yayınlanacak mı? Hekimoğlu 14. bölüm izle! Hekimoğlu son bölüm izle! Bu akşam Hekimoğlu var mı?

Hekimoğlu dizisi 14. bölüm son bölümüne Vahap'ın Hekimoğlu ile yüzleşip istifasını istemesi damga vurdu ve heyecanlı anlar yaşandı. İzleyiciler 14 Nisan Hekimoğlu yayınlanacak mı sorusunun yanıtını merak etti. Hekimoğlu 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu 14. bölüm full tek parça izle! Bu akşam Hekimoğlu yayınlanacak mı?

14.04.2020 08:33 | Son Güncelleme: 14.04.2020 08:33
Hekimoğlu yeni bölüm yayınlanacak mı? Hekimoğlu 14. bölüm izle! Hekimoğlu son bölüm izle! Bu akşam Hekimoğlu var mı?

Salı akşamları izleyicileri ekrana bağlayan Hekimoğlu dizisinin bu akşam yeni bölümü ile yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Hekimoğlu, aksi yöndeki uğraşlarına rağmen Vahap'la yüzleşmek zorunda kalır. Vahap Hekimoğlu'nun istifasını ister. Devamı merak uyandıran bölüm sonrası izleyiciler 15. bölüm fragmanını merak etti. Hekimoğlu 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu 14. bölümü izle! Hekimoğlu yeni bölüm ful tek parça izle! Hekimoğlu 14. bölüm izle! Hekimoğlu son bölüm izle! Bu akşam Hekimoğlu var mı? Hekimoğlu yeni bölüm yayınlanacak mı?

HKİMOĞLU BUGÜN YAYINLANACAK MI?

Hekimoğlu dizisi 14 Nisan Salı günü tekrar bölümü ile yayınlanacak.

HEKİMOĞLU 14. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

HEKİMOĞLU 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hekimoğlu 15. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

HEKİMOĞLU DİZİSİ 14. BÖLÜMDE NE OLDU?

Hekimoğlu, aksi yöndeki uğraşlarına rağmen Vahap'la yüzleşmek zorunda kalır. Vahap Hekimoğlu'nun istifasını ister. Bu hamlesinde başarılı olamayan Vahap, Hekimoğlu'nun kovulması için yönetim kurulunu toplar. Hekimoğlu, Orhan ve İpek'in kendi tarafında olduğunu düşünmektedir. Oy birliği sağlanmadığı müddetçe Vahap'ın planı işe yaramayacaktır. Fakat oylama günü geldiğinde İpek beklenmedik bir tutum sergiler.

Tüm bunlar yaşanırken, Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesine hamile bir kadın yatırılır. Hekimoğlu ve ekibi kadının hastalığının nedenlerini araştırırken, hem anneyi hem de bebeği yaşatmak için çaba sarf etmektedirler. Anne ve karnındaki bebeği kurtulabilecek midir? Vahap amacına ulaşabilecek midir? Orhan'ın kovulma sebebi nedir? İpek'in yapacağı hangi sürpriz hamle hastanedeki dengeleri değiştirecektir?

Hekimoğlu'nun kararı ne olacaktır?

HEKİMOĞLU DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

Hekimoğlu, KargaSeven Pictures imzalı, ilk bölümü 17 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan, senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un yazdığı medikal drama ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Amerikan yapımı House M.D. dizisinden uyarlanmıştır.

Ana karakterler

• Timuçin Esen (Ateş Hekimoğlu): Nefroloji ve enfeksiyon hastalıkları konusunda başarılı bir doktordur. "Herkes yalan söyler" cümlesini kullanmasa günü kötü geçer. Asistan ekibiyle uğraşmayı çok sever. İpek ve Orhan'ın üzerine titrediği doktordur. Kendisi poliklinikte çalışmayı sevmez. Hastanede televizyon izlemeyi sever. Sıradışı aklıyla vakaları farklı bir bakış açısıyla çözer. Bastonla gezer. Ağrı kesicisini taşır.

• Okan Yalabık (Orhan Yavuz): Onkoloji uzmanıdır. Hekimoğlu'nu üniversiteden beri tanıyan ve yaptıklarına saygı duyan tek arkadaşıdır.

• Ebru Özkan (İpek Tekin): Hastane yöneticisi ve endokrinoloji uzmanıdır. Tıpkı Orhan gibi Hekimoğlu'nu okuldan beri tanıyan arkadaşıdır. Hekimoğlu'yla uğraşmayı çok sever.

• Kaan Yıldırım (Mehmet Ali Çağlar): Hekimoğlu'nun asistanı olan uzman nörolog. Kendisi "Memoli" veya "Dolapdereli" olarak tanınır.

• Aytaç Şaşmaz (Emre Acar): Hekimoğlu'nun asistanı olan kardiyoloji ve yoğun bakım uzmanıdır.

• Damla Colbay (Zeynep Can): Hekimoğlu'nun asistanı olan bağışıklık sistemi uzmanıdır.

Yardımcı karakterler[değiştir | kaynağı değiştir]

• Esra Eron (Alya): Hastanenin doktorlarından. Orhan hoca ve Ateş hocanın ekibine destek olur.

• Muhammed Dede (Muzo): Hastane çalışanı. Ateş hocaya hep yardımcı olur.

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü Haber
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Sosyal medya fenomeni, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yaptı Haber
Sosyal medya fenomeni, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yaptı
10 Nisan'daki görüntüler tüm dengeleri altüst etti! Türkiye için yeni risk Haber
10 Nisan'daki görüntüler tüm dengeleri altüst etti! Türkiye için yeni risk
Survivor'da gerginlik! Acun, oyun oynamak istemeyen Nisa'ya sert çıktı Haber
Survivor'da gerginlik! Acun, oyun oynamak istemeyen Nisa'ya sert çıktı
Babacan'dan Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili ilk yorum Haber
Babacan'dan Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili ilk yorum
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı Haber
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı
Yol kenarında kahvaltı yapan şahıs, nereden geldiği belirlenemeyen kurşunla ayağından vuruldu
Yol kenarında kahvaltı yapan şahıs, nereden geldiği belirlenemeyen kurşunla ayağından vuruldu
Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı
Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı
Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine 'Biraz edep' diyen takipçisine tepki gösterdi
Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki...
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi
Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi
Karantinada olan Yasmin Erbil, göbek dansı yaptığı anları takipçileriyle paylaştı
Karantinada olan Yasmin Erbil, göbek dansı yaptığı anları takipçileriyle paylaştı
Galatasaray, sadece Ömer Bayram'ın maaşına zam yapacak
Galatasaray, sadece Ömer Bayram'ın maaşına zam yapacak
Seda Bakan, bornozla dans ettiği anları sosyal medyadan paylaştı
Seda Bakan, bornozla dans ettiği anları sosyal medyadan paylaştı
17 yaşındaki genç, annesiyle kavga eden babasını silahla vurarak öldürdü
17 yaşındaki genç, annesiyle kavga eden babasını silahla vurarak öldürdü
Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek
Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek
Virüs barındırma ihtimaline karşı, müzesindeki 4 ton parayı dezenfekte etti
Virüs barındırma ihtimaline karşı, müzesindeki 4 ton parayı dezenfekte etti
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra görürüz
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra...
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 566 artarak 20 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 566 artarak 20 bini aştı
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını polis aracı üzerinde çıplak şekilde protesto etti
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını polis aracı üzerinde çıplak şekilde protesto...
DSÖ: Koronavirüsün tedavisi için geliştirilen aşıların 3 tanesinde insanlı test çalışmaları başladı
DSÖ: Koronavirüsün tedavisi için geliştirilen aşıların 3 tanesinde insanlı test çalışmaları başladı
Naif tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye yatırıldı
Naif tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye yatırıldı
NFL oyuncusu Dak Prescott, yasağa rağmen evinde 30 kişilik parti verdi
NFL oyuncusu Dak Prescott, yasağa rağmen evinde 30 kişilik parti verdi
PTT, 8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemelerini evlerine götürdü
PTT, 8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemelerini evlerine götürdü
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti
Vakko, Sağlık Bakanlığı'na 3 milyon adet maske bağışlayacak
Vakko, Sağlık Bakanlığı'na 3 milyon adet maske bağışlayacak
Denizli'de çarşafları uç uca bağlayarak hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, polis tarafından yakalandı
Denizli'de çarşafları uç uca bağlayarak hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, polis tarafından yakalandı
Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi
Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi
90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı
90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı
Son dakika: Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak
Son dakika: Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Özgür Özel Saruhan Oluç Hakkı Saruhan Oluç Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Dilan Çıtak Esra Balamir Aleyna Tilki
Spor Lionel Messi Bülent Uygun Rüştü Reçber Radamel Falcao Dorukhan Toköz
Daha Fazla Türk İstifa Galatasaray Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Hekimoğlu yeni bölüm yayınlanacak mı? Hekimoğlu 14. bölüm izle! Hekimoğlu son bölüm izle! Bu akşam Hekimoğlu var mı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 09:14:44. #1.14#
title