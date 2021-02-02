Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Hekimoğlu 2 Şubat yeni bölüm fragman izle!
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Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Hekimoğlu 2 Şubat yeni bölüm fragman izle!

02.02.2021 08:49 | Son Güncelleme: 02.02.2021 09:20
Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Hekimoğlu 2 Şubat yeni bölüm fragman izle!

Hekimoğlu dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Hekimoğlu oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Hekimoğlu son bölümde neler oldu? Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Bugün Hekimoğlu var mı? İşte ayrıntılar...

Hekimoğlu kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Hekimoğlu yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, bugün Hekimoğlu var mı? Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta? Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Hekimoğlu'in yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Hekimoğlu 2 Şubat Salı günü saat 20.00'de KANAL D ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Hekimoğlu 2 Şubat yeni bölüm fragman izle!

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Daha önce çocuk yapmayı deneyen İpek, annelik içgüdülerine yenik düşüyor. Küçük hasta için elinden geleni yapmaya çalışan İpek zorlanıyor. Hekimoğlu ise İpek'i kullandığı ilaç yüzünden azarlıyor. Kızın ameliyatına giren İpek ani bir hamle yapmak zorunda kalıyor!

Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Hekimoğlu 2 Şubat yeni bölüm fragman izle!

HEKİMOĞLU SONBÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 26 Ocak Salı yayınlanan 34. Bölümde Mahir komiser ise Hekimoğlu aleyhinde ifade vermesi için Orhan üzerinde uyguladığı baskıyı artırır. Bu durum, Hekimoğlu ve Orhan arasındaki ilişkinin giderek gerilmesine sebep olur. İpek, Mahir'in hastane personelini sorgulamasından rahatsızdır çünkü bu durum tüm hastane çalışanlarını tedirgin etmektedir.

Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Hekimoğlu 2 Şubat yeni bölüm fragman izle!

Küçük kardeşlerine hem annelik hem de babalık yapmakta olan genç bir adam, çalıştığı restoranda kalp krizi geçirir. Hekimoğlu, bu vakaya hemen teşhis koysa da ekibiyle paylaşmaz. Hepsinin, kendi teşhisini koymasını ister ve ekibin zamanla yarıştığı bir oyun başlatır. Hekimoğlu, zaman ilerledikçe uğraştıkları vakanın tahmininden çok daha karmaşık olduğunu fark edecektir.

Hekimoğlu ve ekibi genç adamı kurtarabilecek mi? Mehmet Ali, genç adamın kardeşlerine karşı fedakarlığı konusunda, ona inanmayan Hekimoğlu'nu ikna edebilecek mi? Hekimoğlu ve Orhan'ın arası Mahir yüzünden bozulacak mı?

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (BAŞLAMA SAATİ:20.00)

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