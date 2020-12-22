Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta? Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı izle! Hekimoğlu son bölüm izle

Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta? Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı izle! Yayımlanan son bölümde yine izleyeni ekrana kilitleyen dizinin yeni bölümü ne zaman ve saat kaçta yayımlanacak araştırılıyor. Hekimoğlu son bölüm izle! Kanal D' ekranlarında sevenleriyle buluşan Hekimoğlu oyuncu kadrosu haberimizde.

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı yayımlandı! Sevilen dizi Hekimoğlu aon bölüm ile geçtiğimiz hafta ekrana gelmişti. Hekimoğlu dizisi oyuncuları ve konusu nedeniyle büyük ilgi görmeye devam ediyor. Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta?

HEKİMOĞLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

House M.D'nin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu dizisi her hafta salı günü Kanal D'de yayımlanıyor. Yeni bölümüyle yine salı 22 Aralık Salı günü saat 20.00'de ekranda olacak.

HEKİMOĞLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

HEKİMOĞLU OYUNCULARI KİM?

Oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan Hekimoğlu dizisinin başrollerinde, Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay yer alıyor. Diğer yandan Belçim Bilgin de dizide konuk oyuncu olarak bulunuyor.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hekimoğlu 30. Bölüm Fragmanı yayında! Hekimoğlu'nu vuran kişi kim ve Hekimoğlu'ndan ne istiyor?

Hastaneye giren bir adam Hekimoğlu'nu vurur. Yatağından kalkan ve o kişinin yanına giden Hekimoğlu onu neden vurduğunu sorar. Bu kişi kim? Hekimoğlu'ndan ne istiyor?

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM

Hekimoğlu 30. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Hekimoğlu başına gelenlerden sonra doğru sonuca ulaşmaya çalışıyor!

Hekimoğlu başına gelen talihsiz bir olay sonrasında kendisini sorgulamaya başlıyor!

Hekimoğlu 30. Bölüm 3. Fragmanı yayında! Hekimoğlu, kendisine yapılan ameliyat sonrası çıldırıyor!

Hekimoğlu,ameliyat sırasında kendisine verilen bir madde yüzünden çılgına dönüyor! Önce İpek ile sonra da can arkadaşı Orhan'la sert bir tartışmanın içine giriyor. Hızını alamayan Ateş, Orhan'ı yumruklayarak öfkesini dışarı çıkartıyor.

Diğer taraftan zor bir hastalık genç doktorlarımızı çaresiz bırakıyor. Ateş Hekimoğlu, dilinin renginin pancar kırmızısına dönen hastasına uygulayacağı tedavileri hasta yatağında ekibine uygulatmaya çalışıyor.

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 15 Aralık Salı yayınlanan 29. Bölümde Memoi'ye bulaşan hastalık ölüme yol açıyor. Ateş, henüz tanı koyamadığı bu hastalığı tedavi etmek için ise zor zamanlar geçirmeye başlıyor. Memoli'nin göz göre göre ölecek olma ihtimali Ateş'i çıldırtıyor. Bu yüzden ilk ölen hastaya otopsi yapıp, neden öldüğünü bulmak istiyor. Ancak İpek buna izin vermeyince gerginlik çıkıyor.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜM

Hekimoğlu yeni çözüm yolları ararken, Mehmet Ali'nin durumu giderek ağırlaşır. Mehmet Ali çok kendisi için çok önemli bir karar vermek zorunda kalır. Kararı ailesi de dahil herkesin şaşırmasına neden olur.

Hekimoğlu hastalığa tanı koyabilecek mi? İpek'le karşı karşıya gelen sadece Hekimoğlu mu olacak? Emre ve Zeynep ekip arkadaşlarının kurtulması için ne yapacak?