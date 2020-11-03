Hekimoğlu hangi gün? Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta? Hekimoğlu dizisi oyuncuları kimler? Hekimoğlu dizisi nerede çekiliyor?
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Hekimoğlu hangi gün? Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta? Hekimoğlu dizisi oyuncuları kimler? Hekimoğlu dizisi nerede çekiliyor?

03.11.2020 10:02 | Son Güncelleme: 03.11.2020 10:06
Hekimoğlu hangi gün? Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta? Hekimoğlu dizisi oyuncuları kimler? Hekimoğlu dizisi nerede çekiliyor?

Hekimoğlu 27 Ekim Salı günü yayınlanan son bölüm full izle! Sevilen dizi Hekimoğlu 23. son bölüm ile geçtiğimiz hafta ekrana gelmişti. Hekimoğlu dizisi oyuncuları ve konusu nedeniyle büyük ilgi görmeye devam ediyor. Hekimoğlu son bölüm izle... Hekimoğlu son fragmanı, Hekimoğlu 24. bölüm fragmanı...

Hekimoğlu dizisi son bölümde neler oldu? Yayımlanan son bölümde yine izleyeni ekrana kitleyen dizinin yeni bölümü ne zaman ve saat kaçta yayımlanacak araştırılıyor. Kanal D ekranlarında sevenleriyle buluşan Hekimoğlu oyuncu kadrosu haberimizde.

HEKİMOĞLU HANGİ GÜN?

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'de Kanal D'de!

HEKİMOĞLU OYUNCULARI

Oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan Hekimoğlu dizisinin başrollerinde;

Timuçin Esen,

Okan Yalabık,

Ebru Özkan,

Kaan Yıldırım,

Aytaç Şaşmaz

Damla Colbayyer almaktadır.

SON BÖLÜMDE (27 EKİM 2020) NELER OLDU?

Hekimoğlu 27 Ekim Salı yayınlanan son bölümde hastalığına teşhis koyması için Ateş'in evinin önünde nöbet tutan genç adam, hiç beklenmedik olayların da başlangıcına sebep olacaktır. Genç bir fotoğrafçı olan İlker Beyan, Ateş'in başına da dert açacaktır. Dahası bu bela Zeynep'e de sıçrayacak ve hayatının dönüm noktalarından birine sebep olacaktır.

Öte yandan Selin konusunda bir türlü duygularını kontrol edemeyen Ateş, onunla daha da yakınlaşır. Hekimoğlu hukuki nedenlerle Selin'in evine gider. Evde davetsiz bir misafir olduğunu öğrenen Hekimoğlu, kendi yöntemleriyle duruma müdahale etmeye karar verir. Bu yöntemler, tekrar tekrar Selin'in evine gitmesini gerektirirken ikili arasında yakınlaşma da kaçınılmaz olur.

HEKİMOĞLU DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hekimoğlu dizisi, İstanbul Tuzla'da bulunan Okan Üniversitesi Hastanesi'nde yapılıyor. Okan Üniversitesi Hastanesi'nin adı İstanbul Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi şeklinde diziye uyarlanmıştır.

HEKİMOĞLU DİZİSİ 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız...

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