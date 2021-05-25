Hekimoğlu final mi yapıyor? Hekimoğlu bitti mi?
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Hekimoğlu final mi yapıyor? Hekimoğlu bitti mi?

Hekimoğlu final mi yapıyor? Hekimoğlu bitti mi?
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Kanal D'nin sevilen dizisi Hekimoğlu dizisi bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Dizinin takipçileri yeni bölümü heyecanla beklerken Hekimoğlu bitti mi ve Hekimoğlu final mi yapıyor gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Peki, Hekimoğlu final mi yapıyor?

Hekimoğlu dizisi takipçileri bu akşam yayınlanacak olan Hekimoğlu yeni bölümü heyecanla bekliyor. Diziseverler Hekimoğlu hakkında detayları merak ederken Hekimoğlu final mi yapıyor ve Hekimoğlu bitti mi gibi soruların yanıtlarını araştırdı. Peki, Hekimoğlu bitti mi? Hekimoğlu final mi yapıyor? Hekimoğlu bitti mi?

HEKİMOĞLU FİNAL BÖLÜM KONUSU NE?

SMA hastası Selim ve refakatçı köpeği Cincır, akşam yürüyüşüne çıktıkları sırada Selim yol ortasında baygınlık geçiriyor. SMA'nın semptomlarından biri olmayan bu durum, Hekimoğlu'nun dikkatini çekiyor. Ekibini eleye eleye 10 kişiye düşüren Hekimoğlu, Selim'in kalan hayatını huzurlu bir şekilde geçirmesi için doğru tanıyı koyanların devam edeceğini, başarısız olanların eleneceğini söylüyor.Bunun için de onları kadınlar ve erkekler olarak 2 gruba ayırıyor.

Her iki grup da vakayı çözmek için kıyasıya mücadale ederken Hekimoğlu poliklinikte onu hayli şaşırtan başka bir hastayla ilgilenmeye başlıyor. Selim'in sağlık durumu ummadıkları şekilde seyrederken, diğer poliklinik hastasının Hekimoğlu üzerinde yarattığı etki onun bir çılgınlık yapmasıyla sonuçlanıyor.

Kadınlar ve erkekler arasındaki rekabet nasıl sonuçlanacak? Hekimoğlu, Selim ve Akın'ın nesi olduğunu bulup onları kurtarabilecek mi? Hekimoğlu'nun yapacağı herkesi şaşırtan büyük çılgınlık ne?

HEKİMOĞLU FİNAL Mİ YAPIYOR?

Hekimoğlu dizisi bugün final bölümü ile ekrana gelecek.

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