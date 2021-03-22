Hekimoğlu final mi yapacak? Hekimoğlu dizisi bitiyor mu?

Hekimoğlu final mi yapacak? sorusu merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Son olarak 41. bölümüyle ekranlara gelen Hekimoğlu dizisi hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Hekimoğlu dizisi bitiyor mu? Hekimoğlu hangi gün, hangi kanalda?

Hekimoğlu dizisi bitiyor mu? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden olan Hekimoğlu, Timuçin Esen'in başrolde olduğu bir dizidir.

HEKİMOĞLU HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

House M.D'nin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu dizisi her hafta salı günü Kanal D'de yayımlanıyor. Yeni bölümüyle her Salı saat 20:00'da izleyici ile buluşacak.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜM ÖZETİ!

Hekimoğlu 16 Mart Salı yayınlanan 41. Bölümde Ateş ve İpek arasında vaka krizi çıkar. Ancak ulaşılan mutlu son tüm buzları eritir...

Dünyaca ünlü bir fotoğrafçı olan Berrak Kerem, stüdyosunda yaptığı bir fotoğraf çekimi sırasında inme geçirir. 40'lı yaşlarında uzun uğraşlar sonunda hamile kalmış oluşu, İpek'in Berrak'a kişisel bir yakınlık duymasına sebep olur. Hekimoğlu, İpek'i bu vakaya duygusal yaklaştığı için uyarsa da, İpek'in kimseyi dinlemeye niyeti yoktur. Hem Berrak'ı hem de karnındaki bebeği kurtarmak konusunda kararlıdır. Hekimoğlu ile aralarındaki fikir ayrılığı büyüyünce İpek vakayı devralır.Daha önce hiç tatile gitmemiş olan Hekimoğlu, bir anda tatil planları yapmaya başlamıştır. Ekibi ve Orhan, Hekimoğlu'nun hiç bir yere gitmeyeceğinden neredeyse emindirler. Hekimoğlu için tek sorun tatil yerinde karar kılmaktır. İpek'in kendisinden vakayı devralmasını fırsat bilen Hekimoğlu, herkesin beklentisinin tersine tatil için tüm hazırlıklarını tamamlar.

İpek, hem Berrak'ı hem de bebeğini kurtarabilecek mi? Vaka konusunda İpek mi Hekimoğlu mu haklı çıkacak? Hekimoğlu sonunda tatile gidebilecek mi?

HEKİMOĞLU OYUNCULARI

Ateş Hekimoğlu – Timuçin Esen

Orhan Yavuz– Okan Yalabık

Kaan Yıldırım – Mehmet Ali Çağlar

Ebru Özkan Saban – İpek Tekin

Damla Colbay – Zeynep Can

HEKİMOĞLU FİNAL Mİ YAPACAK?

İlk bölümü ile 17 Aralık 2019 tarihinde Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Hekimoğlu dizisi, yoğun izleyici kitlesi tarafından takip edilmekte. Hekimoğlu dizisi, son olarak 41. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Dizinin biteceğine dair şu an bir bilgi yok.

HEKİMOĞLU 42. BÖLÜM FRAGMANI İZLE