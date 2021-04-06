Hekimoğlu canlı izle! Kanal D Hekimoğlu 44. yeni bölüm canlı izle! Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak?

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HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ailesini küçük yaşta kaybeden Nur Yiğityürek, hayatın acımasız yüzüyle çok erken yaşlarda tanışmıştır. Onlarca işe girip çıkan genç kadın, yaşamını idame ettirmek için sokakta 'Bul Karayı Al Parayı' oynatan dolandırıcıyla iş birliği yaptığı sırada önce aklı karışır, sonra kendinden geçer ve hastaneye kaldırılır.Karar verme yetisini kaybeden Nur, ilginç bir vaka olarak Hekimoğlu'nun dikkatini hemen çeker.

Ekip ve Hekimoğlu'nun vakayı çözme sürecinde içgüdülerini dinleyip insiyatif alan Mehmet Ali, hiç ummadığı bir sonuçla yüzleşmek zorunda kalır.Orhan ve İpek'in birlikte baş başa zaman geçirmelerinden farklı anlamlar çıkaran Hekimoğlu, ikiliyi yakın takibe alır. Bu takip Hekimoğlu'nu Orhan'ın eski evliliğinin derinlerine kadar götürecektir. Ayrılık konuşmasından sonra Zeynep'in beklediği kadar kötü olmayan Emre'nin ikili konusunda başka planları vardır. Kendi geçmişi ve vaka arasında benzerlikler fark eden Mehmet Ali, genç kadına karşı ister istemez önyargılar geliştirir. Objektifliğini kaybedip Hekimoğluculuk oynamak Mehmet Ali'ye pahalıya patlayacaktır.

Hekimoğlu ve ekip Nur'u iyileştirebilecek mi? Orhan ve İpek arasında gerçekten bir şey var mı?

Mehmet Ali nasıl bir son bekliyor?

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hekimoğlu 44. Bölüm Fragmanı - 3 yayında! Ateş ve İpek karşılıklı romantik bir akşam yemeğinde bir araya geliyor.

Ateş, evdeki köpeğin her yeri dağıtmasından şüphelenir ve en son hırsız girdiğini düşünür. İpek ve Ateş akşam yemeğinde kendilerine güzel bir masa hazırlar.

HEKİMOĞLU 45. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hekimoğlu'nun bugün 44. bölümü ekranlara geldi. Yeni bölümden sonra 45. bölüm fragmanı yayınlanması bekleniyor.

HEKİMOĞLU DİZİ OYUNCULARI

Ana karakterler:

• Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen): Nefroloji ve enfeksiyon hastalıkları konusunda başarılı bir doktordur. "Herkes yalan söyler" cümlesini kullanmasa günü kötü geçer. Asistan ekibiyle uğraşmayı çok sever. İpek ve Orhan'ın üzerine titrediği doktordur. Kendisi poliklinikte çalışmayı sevmez. Hastanede televizyon izlemeyi sever. Sıradışı aklıyla vakaları farklı bir bakış açısıyla çözer. Bastonla gezer. Ağrı kesicisini taşır.

• Orhan Yavuz (Okan Yalabık): Onkoloji uzmanıdır. Hekimoğlu'nu üniversiteden beri tanıyan ve yaptıklarına saygı duyan tek arkadaşıdır.

• İpek Tekin (Ebru Özkan): Hastane yöneticisi ve endokrinoloji uzmanıdır. Tıpkı Orhan gibi Hekimoğlu'nu okuldan beri tanıyan arkadaşıdır. Hekimoğlu'yla uğraşmayı çok sever.

• Mehmet Ali Çağlar (Kaan Yıldırım): Hekimoğlu'nun asistanı olan uzman nörolog. Kendisi "Memoli" veya "Dolapdereli" olarak tanınır.

• Emre Acar (Aytaç Şaşmaz): Hekimoğlu'nun asistanı olan kardiyoloji ve yoğun bakım uzmanıdır.

• Zeynep Can (Damla Colbay): Hekimoğlu'nun asistanı olan bağışıklık sistemi uzmanıdır.

• Selin Kurt (Belçim Bilgin): Avukat ve Ateş Hekimoğlu'nun eski eşi.

Yardımcı karakterler:

• Alya (Esra Eron): Hastanenin doktorlarından birisi. Orhan hoca ve Ateş hocanın ekibine destek olur.

• Muzo (Muhammed Dede): Hastane çalışanı. Ateş hocaya hep yardımcı olur.