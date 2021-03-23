Hekimoğlu canlı izle! Hekimoğlu Kanal D canlı izle! Hekimoğlu son bölümde neler oldu? Hekimoğlu full HD canlı izle!

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HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 16 Mart Salı yayınlanan 41. Bölümde Ateş ve İpek arasında vaka krizi çıkar. Ancak ulaşılan mutlu son tüm buzları eritir...

Dünyaca ünlü bir fotoğrafçı olan Berrak Kerem, stüdyosunda yaptığı bir fotoğraf çekimi sırasında inme geçirir. 40'lı yaşlarında uzun uğraşlar sonunda hamile kalmış oluşu, İpek'in Berrak'a kişisel bir yakınlık duymasına sebep olur. Hekimoğlu, İpek'i bu vakaya duygusal yaklaştığı için uyarsa da, İpek'in kimseyi dinlemeye niyeti yoktur. Hem Berrak'ı hem de karnındaki bebeği kurtarmak konusunda kararlıdır. Hekimoğlu ile aralarındaki fikir ayrılığı büyüyünce İpek vakayı devralır.Daha önce hiç tatile gitmemiş olan Hekimoğlu, bir anda tatil planları yapmaya başlamıştır. Ekibi ve Orhan, Hekimoğlu'nun hiç bir yere gitmeyeceğinden neredeyse emindirler. Hekimoğlu için tek sorun tatil yerinde karar kılmaktır. İpek'in kendisinden vakayı devralmasını fırsat bilen Hekimoğlu, herkesin beklentisinin tersine tatil için tüm hazırlıklarını tamamlar.

İpek, hem Berrak'ı hem de bebeğini kurtarabilecek mi? Vaka konusunda İpek mi Hekimoğlu mu haklı çıkacak? Hekimoğlu sonunda tatile gidebilecek mi?

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20:00'de Kanal D'de....

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hekimoğlu 42. Bölüm Fragmanı - 3 yayında! Uçakta durumlar kötüleşiyor, Ateş bir çaresini bulmak zorunda! Teker teker hastalanan yolcuların sağlık durumlarında beklenmedik gelişmeler oluyor. İpek, herkes için endişelenmeye başlıyor ve Ateş'e geri dönmeleri gerektiğini hatırlatıyor. Ateş ise büyük bir risk alarak uçakta yolculardan birini ameliyat etmeye kalkıyor. Peki bu işin sonunda neler olacak? Hekimoğlu insanları kurtarabilecek mi?

HEKİMOĞLU CANLI İZLE (20.00)

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!



HEKİMOĞLU SON BÖLÜM İZLE!

