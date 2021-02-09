Hekimoğlu 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu yeni sezon 36. bölüm izle! Hekimoğlu dizisi oyuncuları kimler? Hekimoğlu konusu ne?

Hekimoğlu Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Hekimoğlu 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu 35. bölüm kesintisiz izle!

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HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 2 Şubat Salı yayınlanan 35. Bölümde Mahir'in baskıları sonucu Ateş'e kim ihanet edecek?

İpek, son dönemde uğradıkları baskılar yüzünden Hekimoğlu'nun ilaçlarını azaltmaya karar verir. Ekibi, ilaçları azaltıldığı için çektiği ağrıların artması yüzünden, Hakimoğlu'nun sağlıklı kararlar verip veremediğini sorgulamaya başlar.

Hekimoğlu'nu hapse atmaya adeta ant içmiş olan Mahir Komiser, soruşturma izni çıkarttırıp hastanede kendisine çalışacak bir mekan ayarlar. Artık iyice yakınlarına giren Mahir'in niyeti, Orhan'dan sonra şimdi de Ateş'in ekibini sıkıştırmak ve ekiptekilerin birbirinden şüphe etmesini sağlayarak, içlerinden birini konuşturmaktır.Ekipten kimse Hekimoğlu'na ihanet edecek mi? Orhan'la Hekimoğlu'nun arası düzelecek mi?

HEKİMOĞLU DİZİSİ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hekimoğlu 36. Bölüm 3. Fragman yayında! Hekimoğlu köşeye sıkışıyor!

Rehabilitasyon ve hapishane arasında seçim yapmak zorunda olan Ateş, herkes tarafından baskı görmeye devam eder. İpek'in ise artık bekleyecek sabrı yoktur ve Ateş'i bir kez daha uyarır. Ekip, Hekimoğlu'nun hastanede kalması için çabalamaya devam eder. Yeni vaka ile Ateş arasında neler yaşanacak?

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

HEKİMOĞLU DİZİSİ YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

HEKİMOĞLU 37. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hekimoğlu'nun bugün 36. bölümü ekranlara geldi. Yeni bölümden sonra 36. bölüm fragmanı yayınlanması bekleniyor.

HEKİMOĞLU 36. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

HEKİMOĞLU DİZİ OYUNCULARI

Ana karakterler:

• Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen): Nefroloji ve enfeksiyon hastalıkları konusunda başarılı bir doktordur. "Herkes yalan söyler" cümlesini kullanmasa günü kötü geçer. Asistan ekibiyle uğraşmayı çok sever. İpek ve Orhan'ın üzerine titrediği doktordur. Kendisi poliklinikte çalışmayı sevmez. Hastanede televizyon izlemeyi sever. Sıradışı aklıyla vakaları farklı bir bakış açısıyla çözer. Bastonla gezer. Ağrı kesicisini taşır.

• Orhan Yavuz (Okan Yalabık): Onkoloji uzmanıdır. Hekimoğlu'nu üniversiteden beri tanıyan ve yaptıklarına saygı duyan tek arkadaşıdır.

• İpek Tekin (Ebru Özkan): Hastane yöneticisi ve endokrinoloji uzmanıdır. Tıpkı Orhan gibi Hekimoğlu'nu okuldan beri tanıyan arkadaşıdır. Hekimoğlu'yla uğraşmayı çok sever.

• Mehmet Ali Çağlar (Kaan Yıldırım): Hekimoğlu'nun asistanı olan uzman nörolog. Kendisi "Memoli" veya "Dolapdereli" olarak tanınır.

• Emre Acar (Aytaç Şaşmaz): Hekimoğlu'nun asistanı olan kardiyoloji ve yoğun bakım uzmanıdır.

• Zeynep Can (Damla Colbay): Hekimoğlu'nun asistanı olan bağışıklık sistemi uzmanıdır.

• Selin Kurt (Belçim Bilgin): Avukat ve Ateş Hekimoğlu'nun eski eşi.

Yardımcı karakterler:

• Alya (Esra Eron): Hastanenin doktorlarından birisi. Orhan hoca ve Ateş hocanın ekibine destek olur.

• Muzo (Muhammed Dede): Hastane çalışanı. Ateş hocaya hep yardımcı olur.