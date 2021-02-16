Hekimoğlu 37. bölüm fragmanı izle! Kanal D Hekimoğlu 36. bölüm full izle! Hekimoğlu son bölüm izle!

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HEKİMOĞLU SON BÖLÜM ÖZETİ

Komiser Mahir, Orhan'ın ifadesi karşılığında, Hekimoğlu'na kabul etmesi zor bir anlaşma teklif eder. İpek, anlaşmayı kabul etmesi için Hekimoğlu üzerinde baskı kurmaya başlar. Hem değer verdiği bir vakasını ondan alır, hem de ilaçlarını keser.İpek, Hekimoğlu'nun yokluğunda, genç hastasının tedavisini üstlenir. Kızın yaşadığı nedeni belirsiz sıkıntıların doğuştan gelen cüceliği ile bağlantılı olup olmadığı araştırılır. Orhan, İpek ve ekibin tüm çabalarına rağmen kızın durumu daha da kötüleşirken, Hekimoğlu ise bu sırada ilaçlarını başka yollardan bulmaya çalışmaktadır.Hekimoğlu olmadan genç kız iyileşebilecek mi? Orhan, Hekimoğlu'nu mu yoksa kendisini mi korumak için Mahir'le anlaştı?Hekimoğlu, anlaşmayı kabul edecek mi, yoksa hapse mi girecek?

HEKİMOĞLU 37. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!