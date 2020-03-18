Hekimoğlu 13. Bölüm fragmanı yayınlandı! Hekimoğlu 12. bölüm full tek parça izle!
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Dizi, Güncel

Hekimoğlu 13. Bölüm fragmanı yayınlandı! Hekimoğlu 12. bölüm full tek parça izle!

Hekimoğlu dizisi 12. bölüm ile izleyicileri ekrana bağladı. Minik Ceyda, kilolu olduğu için uğradığı akran zorbalığıyla baş edebilecek midir?sorularının yanıt bulduğu Hekimoğlu 12. bölüm sonrası Hekimoğlu 13. bölüm fragmanını merak edildi. Hekimoğlu 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Hekimoğlu 12. bölüm full tek parça izle!

18.03.2020 09:02 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:07
Hekimoğlu 13. Bölüm fragmanı yayınlandı! Hekimoğlu 12. bölüm full tek parça izle!

Salı akşamları izleyicileri ekrana bağlayan Hekimoğlu dizisi 12. bölümü ile yayınlandı. Hekimoğlu Mehmet Ali'ye kendi yerinde olsa kimi kovacağını sorar. Mehmet Ali'nin yanıtı Emre olur. Vahap , Zeynep ve Mehmet Ali'yi kendi tarafına çekmeye uğraşır. İpek ise Vahap konusunda verdiği kararı sorgulamaktadır. Devamı merak uyandıran bölüm sonrası izleyiciler 13. bölüm fragmanını merak etti. İşte Hekimoğlu 13. Bölüm fragmanı ve Hekimoğlu 12. bölümü!

HEKİMOĞLU 12. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

HEKİMOĞLU 13. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HEKİMOĞLU DİZİSİ 12. BÖLÜMDE NE OLDU?

Hekimoğlu üç gün içinde ekipten birini işten çıkarmak zorundadır. Orhan, Hekimoğlu'nun karar vermekten kaçındığını düşünürken, Mehmet Ali ve Zeynep bu süreci birbirlerine destek olarak atlatmak ister. Emre bu karara karşı çıkar ve onlara güvenmediğini söyler.

Hekimoğlu Mehmet Ali'ye kendi yerinde olsa kimi kovacağını sorar. Mehmet Ali'nin yanıtı Emre olur. Vahap , Zeynep ve Mehmet Ali'yi kendi tarafına çekmeye uğraşır. İpek ise Vahap konusunda verdiği kararı sorgulamaktadır. Tüm bunlar yaşanırken, Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 10 yaşında kalp krizi geçiren Ceyda yatırılır.

Minik Ceyda, kilolu olduğu için uğradığı akran zorbalığıyla baş edebilecek midir?

Vahap'ın çabaları karşılık bulacak mıdır? Emre ve Zeynep'in kavga etmelerinin sebebi nedir?

Hekimoğlu'nun kararı ne olacaktır?

HEKİMOĞLU DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

Hekimoğlu, KargaSeven Pictures imzalı, ilk bölümü 17 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan, senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un yazdığı medikal drama ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Amerikan yapımı House M.D. dizisinden uyarlanmıştır.

Ana karakterler

• Timuçin Esen (Ateş Hekimoğlu): Nefroloji ve enfeksiyon hastalıkları konusunda başarılı bir doktordur. "Herkes yalan söyler" cümlesini kullanmasa günü kötü geçer. Asistan ekibiyle uğraşmayı çok sever. İpek ve Orhan'ın üzerine titrediği doktordur. Kendisi poliklinikte çalışmayı sevmez. Hastanede televizyon izlemeyi sever. Sıradışı aklıyla vakaları farklı bir bakış açısıyla çözer. Bastonla gezer. Ağrı kesicisini taşır.

• Okan Yalabık (Orhan Yavuz): Onkoloji uzmanıdır. Hekimoğlu'nu üniversiteden beri tanıyan ve yaptıklarına saygı duyan tek arkadaşıdır.

• Ebru Özkan (İpek Tekin): Hastane yöneticisi ve endokrinoloji uzmanıdır. Tıpkı Orhan gibi Hekimoğlu'nu okuldan beri tanıyan arkadaşıdır. Hekimoğlu'yla uğraşmayı çok sever.

• Kaan Yıldırım (Mehmet Ali Çağlar): Hekimoğlu'nun asistanı olan uzman nörolog. Kendisi "Memoli" veya "Dolapdereli" olarak tanınır.

• Aytaç Şaşmaz (Emre Acar): Hekimoğlu'nun asistanı olan kardiyoloji ve yoğun bakım uzmanıdır.

• Damla Colbay (Zeynep Can): Hekimoğlu'nun asistanı olan bağışıklık sistemi uzmanıdır.

Yardımcı karakterler[değiştir | kaynağı değiştir]

• Esra Eron (Alya): Hastanenin doktorlarından. Orhan hoca ve Ateş hocanın ekibine destek olur.

• Muhammed Dede (Muzo): Hastane çalışanı. Ateş hocaya hep yardımcı olur.

Hekimoğlu 13. Bölüm fragmanı yayınlandı! Hekimoğlu 12. bölüm full tek parça izle!

Haberin Videosu:

Hekimoğlu 13. Bölüm fragmanı yayınlandı!

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Osman DEMİR
SEO Editörü

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