Hekimhan'da "tam kapanma" denetimleri
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Hekimhan'da "tam kapanma" denetimleri

Anadolu Ajansı / Yusuf Cahid Çavdar - Haberler | Güncel

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde güvenlik güçleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, tam kapanma uygulaması dolayısıyla denetim yaptı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde güvenlik güçleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, tam kapanma uygulaması dolayısıyla denetim yaptı.

Kısıtlama nedeniyle ilçe genelinde güvenlik güçleri oluşturdukları kontrol noktalarında denetimlerini sürdürdü.

Özellikle işe gitmek zorunda kalanların özel araçlarını tercih etmesiyle trafikte yaşanan yoğunluk nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler denetimleri arttırdı.

İlçe merkezi ile ana yollarda tedbir alan güvenlik birimleri araçları tek tek durdurarak, vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Hekimhan Taşıma kooperatifi şoförlerinden Orhan Kalaylı ise "Denetimlerden memnunuz. Olması da gerekiyor. Yoksa herkes dışarı çıkıyor." dedi.

Hekimhan'da 'tam kapanma' denetimleri
Hekimhan'da 'tam kapanma' denetimleri
Hekimhan'da 'tam kapanma' denetimleri
Hekimhan'da 'tam kapanma' denetimleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Cahid Çavdar

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